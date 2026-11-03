检查发现，饮水处和灌装点的饮用水质量存在问题

2026年，国家食品和消费者服务局检测了超过1万份饮用水样本，其中部分样本不符合卫生要求。特别是，部分样本中硝酸盐含量超过了允许标准。

全年，该局各地分支机构共检查了9450处供水设施，其中907处被发现违反了卫生法规的要求。

在被检查的供水设施中，包括420家集中供水企业和881家非集中供水企业。其中，351家集中供水企业和556家非集中供水企业被查出存在违规行为。

此外，专家还单独检查了饮水处、饮用水灌装点、矿井水井和泉眼取水口。违规情况如下：

在60个受检饮水处中，有21个存在违规——占比35%；

在311个饮用水灌装点中，有174个存在违规——占比56%。

此外，还检查了5124口竖井和两个泉眼取水口。在4家接受检查的瓶装饮用水生产企业中，有1家被查出违规。

2026年期间，国家食品和消费者服务局的实验室部门检测了10 463份饮用水样本。 其中8575份样本取自集中供水系统，1888份取自非集中供水系统。

在集中供水网络的样本中，有1387份（16%）不符合卫生法规的要求。在非集中供水源的水样中，有392份被发现存在偏差。

实验室还单独检测了硝酸盐含量。 在16 614份集中供水水样中，有55份（0.33%）超过了标准。在1838份非集中供水水样中，有394份（21.4%）被发现存在偏差。

水中硝酸盐含量过高对婴幼儿构成特别大的危险。2026年，乌克兰共登记了9例3岁以下儿童水源性硝酸盐高铁血红蛋白血症病例，其中1例死亡。

乌克兰国家食品与消费者服务局强调，外观清澈的井水或钻井水并不保证水质安全。此类水源需要定期进行实验室检测，以评估其卫生化学和微生物指标。

同时，煮沸无法消除化学污染。煮沸有助于降低微生物风险，但无法去除硝酸盐。

因此，建议消费者定期检测来自独立水源的水质，并关注饮水处和灌装点的水质实验室检测结果。

来源：国家食品与消费者服务局

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