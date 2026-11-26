2022年6月，21岁的利沃夫姑娘奥尔加自愿加入了乌克兰武装部队。她担任军事心理顾问，是所在部队中唯一的女性。 然而，就在同年12月，在顿涅茨克方向的塞雷布良斯基森林附近，她遭遇了炮火袭击并受了重伤。

奥尔加描述道，爆炸冲击波将她的头盔掀飞，一枚弹片连同头发一起撕下了头皮。还有几块较小的弹片击中了她的头部。 这名女军人遭受了开放性颅脑损伤和地雷爆炸创伤，并伴有出血。

“冲击波把头盔掀飞了，一块弹片从旁边飞过，将头皮连同头发一起撕了下来。墙上被炸出一个拳头大小的洞，还有几块较小的弹片击中了我的头部。 这是一起严重的开放性颅脑损伤，伴有出血和爆炸创伤。我由撤离小组从利曼送往克拉马托尔斯克，随后又转至第聂伯罗。 “我陷入药物诱导的昏迷状态长达三天，随后又在重症监护室待了一天半，之后才转入普通病房，”奥尔加回忆道。

接下来，她在利沃夫的医院里还面临数月的漫长治疗和艰难的康复过程，但到了春天，奥尔加再次强烈地渴望回到战友们身边。 当时，她的未来丈夫伊万就在同一个部队服役。很长一段时间里，他们之间仅是战友关系，尽管战友们早就开玩笑说要把他们“撮合”在一起。

但真正的爱情故事直到2025年夏天才拉开序幕。那时，同样在服役期间受过伤的伊万已经退伍，而奥尔加则调回了家乡利沃夫服役。 那时，他们终于在彼此身上发现了远比普通友谊更深厚的情感，并开始约会。仅仅两个月后，伊万就意识到奥尔加就是他命中注定的人，于是向她求婚。 随后，他们的人生迎来了另一个幸福的时刻：妻子怀孕了。尽管奥尔加真心热爱军旅生活，但为了保护自己和腹中的宝宝，她还是选择退伍了。

在选择产科医院时，夫妇俩格外慎重。在熟人的建议下，他们选定了圣尼古拉医院产科——想到万一需要帮助时，儿童医院和成人医院的资深专家都在附近，这对准父母感到非常安心。

于是，在11月，这对夫妇迎来了他们的第一个孩子——女儿米拉娜。分娩过程持续了大约六个小时，过程并不轻松，但多亏了医护人员的通力配合，一切都顺利完成。 伊万一直陪伴在奥尔加身边给予支持，分娩时甚至亲自剪断了脐带。当女儿第一次被抱到他怀里时，他立刻说道：“就是她，我们的女儿”……