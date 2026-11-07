截至11月7日，在人道主义行动框架下成功从临时被占领的奥列什基撤离的人员已接受了必要的治疗。随后，他们前往乌克兰政府控制区与亲属团聚。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨在Facebook上通报了这一消息。

据他介绍，出院的正是那些在乌克兰控制区内有亲属或熟人的民众。

与此同时，其他奥列什基居民仍在持续获得医疗、社会及心理等全方位援助。

“就在今天，基辅市行政服务中心的员工还来到医院，为此前未能办理相关手续的乌克兰人补办内部流离失所者证明；而养老基金局的员工则为内部流离失所者办理了生活补助，”卢比涅茨指出。

人权事务专员办公室全面协调政府部门、慈善机构及人权组织的的工作，以确保民众不仅在治疗期间，而且在出院后也能获得支持。

据卢比涅茨介绍，从一开始就为乌克兰人提供了必需品（手机、衣物、个人卫生用品），并在医院现场组织办理了银行卡、身份证号和护照。

基辅市行政服务中心协助办理了境内流离失所者的相关证明。此外，这些民众还通过乌克兰养老基金提交了生活补助申请。

人权专员指出，那些通过人道主义行动成功撤离的奥列什基居民，不仅获得了生活补助，还获得了其他额外援助。此外，11月6日还向需要购买眼镜的人额外提供了3千格里夫纳。

对于无法与亲属同住的人员，已为其安排了临时住所。

“下周起，我们将协助民众前往乌克兰境内他们希望去的地区，并帮助他们安顿下来。目前正在研究行动不便者的照护问题及其后续居住安排，”人权专员表示。

卢比涅茨指出，如有向奥列什基居民提供住房的意向，可通过电子邮件联系人权专员代表奥尔加·阿尔图尼娜——[email protected]。她负责汇总并协调向奥列什基居民提供的所有援助。

“援助工作仍在持续。因为我们不仅需要将人们从危险中撤离，还需确保他们后续的生活得到妥善安排。 特别感谢大家的热心与援助意愿！感谢所有参与援助奥列什基居民的国际及国内合作伙伴！”——乌克兰最高拉达人权事务专员总结道。

从奥列什基撤离的人员正在办理证件补发和申请社会福利金。

梅拉尼娅·特朗普可能访问被占领的奥列什基。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民均已通过疏散行动撤离，而对于留守人员，已向其运送了人道主义援助物资。

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