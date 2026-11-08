关于赋予军人因照顾残疾儿童而申请退役权利的请愿书已获得2.5万票支持

一份呼吁乌克兰内阁支持某项法案的请愿书已收集到所需的2.5万个签名，该法案规定允许军人因抚养18岁以下残疾子女而申请退役。现在，政府必须审议该请愿书。

请愿书发起人瓦莱里娅·卡利尼奇呼吁政府重新审视国防部和退伍军人事务部针对第15057号法案作出的否定性结论，并支持该法案的通过。

据请愿书发起人称，现行法律规定，残疾儿童的父母有权推迟应征入伍。然而，如果丈夫已被征召入伍，他将无法获得同样的机会获释并返回家庭。

“如今出现了一种荒谬的局面。如果残疾儿童的父亲尚未被征召入伍，国家会给予他延期服役的权利；但如果他已被征召入伍，他就无法回到孩子身边。 孩子还是同一个孩子。他的残疾状况也没有改变。他对父亲的需求依然存在。唯一改变的只是父亲的身份，”请愿书中写道。

此前，反对该立法倡议的论点之一曾提到存在军人大规模退役的风险，这可能会削弱军队的战斗力。

然而，瓦莱里娅·卡利尼奇指出，根据国防部的数据，此类军人的数量约为两千人。

“但现在正是国防部通报称，此类军人约有2000人。并非数万人。 也不是数十万。在整个庞大的军队中，这类军人家长仅约2000人。而且即使在他们之中，也绝非每个人都会选择退伍，”作者强调道。

请愿书还呼吁政府推动尽快通过第15057号法案，该法案旨在规范军人因抚养残疾儿童而申请退伍的相关事宜。

内阁电子请愿平台上的数据证实了这一点。该请愿于8月12日注册。

此前，乌克兰内阁网站上曾有一份呼吁限制并封禁社交媒体平台TikTok的请愿书，但因未收集到足够签名，未能获得政府正式审议。 在为期三个月的签名征集期结束后，该倡议仅获得289个签名，远低于所需的2.5万个。

新西兰禁止在可访问议会网络的设备上使用TikTok。

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