在维塔利·金发表关于“潜在危险退伍军人”的言论后，乌克兰民众发起了一份请愿书，呼吁将其免去退伍军人事务部长职务。不到一周时间，该请愿就收集到了2.5万个签名，达到了提交审议所需的门槛。

在请愿书中，曾被俄军俘虏并幸存的马里乌波尔捍卫者尼基塔·塔季扬科呼吁总理谢尔盖·科雷茨基启动解职维塔利·金的程序。请愿方指出，原因在于其任职期间的表现存在“严重问题”。

这位退伍军人特别指出，该部长在最近的一次采访中曾否认心理创伤的存在，并声称战争结束后，士兵可能会走上犯罪道路。

“在我看来，此类言论不仅显示出对退伍军人群体的特殊性缺乏理解，更营造出一种危险的刻板印象，将退伍军人视为对社会的潜在威胁。

退伍军人事务部长应当制定支持、融合和尊重国防者的政策，而不是公开将他们重返平民生活与犯罪率的必然上升联系起来，”塔季扬科认为。

他还批评该官员在退伍军人政策方面存在系统性问题，指责其暂停了“退伍军人体育”计划，并指责其破坏了人们对服兵役的信任。

“国家对退伍军人的态度不仅对那些已经从战场归来的人很重要，对那些今天仍在服役或仅计划加入乌克兰国防军行列的人同样重要。

当军人看到官僚主义的障碍、津贴发放问题、康复支持不足以及对退伍军人群体的轻视态度时， 这不可避免地会影响他们对国家的信任，也会影响那些计划参军的人[...]

国家不能一边呼吁公民保卫乌克兰，一边却表现出无力妥善照顾那些已经为国效力的人[,,,]我们并不要求特殊待遇。 我们要求国家对那些曾捍卫过它的人给予尊重、承担责任并履行其义务”，请愿书文本中如是写道。

乌克兰内阁网站证实了这一消息。

金总结了担任退伍军人事务部长以来的头100天工作。

乌克兰独立战争退伍军人委员会批评了退伍军人事务部长维塔利·金在最近接受乌克兰媒体采访时发表的某些言论。 该委员会称这些言论不可接受，并呼吁该官员向退伍军人公开道歉并阐明自己的立场。

关注我们在