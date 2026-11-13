11月13日星期五：哪些事情最好推迟，以及各种征兆预示着什么

根据民间迷信，在13号星期五这一天，不建议开始新事务、借钱或出借钱财。自古以来，这一天就与各种迷信和预兆联系在一起，据称这些迷信和预兆可能会影响事态的发展。

2026年的13号星期五落在11月。今年2月和3月也曾出现过这样的日期。

人们为何对13号星期五心存忌惮

许多国家的迷信者认为这一天是不吉利的，因为据传说，耶稣基督正是在13号星期五被钉在十字架上的。

许多人认为，在13号星期五，各种邪祟会“出没”，女巫们也会举行巫术仪式。

此外，还有另一件历史事件，长期以来一直令迷信者心生恐惧。1307年4月13日恰逢星期五，圣殿骑士团的骑士们被逮捕。 此后，根据宗教裁判所的裁决，他们被处以火刑。

此外，1980年上映的著名美国恐怖片《十三号星期五》也进一步强化了这一日期的“恐怖”色彩。 该片拥有多部续集和翻拍作品，让迷信的人们始终铭记：13号星期五是个不祥的日子。

13号星期五不宜做的事

不能开始新事物，否则可能会招致厄运。

不可种植植物。民间认为，它们将无法结果。

不建议在这天筹备婚礼，因为婚姻可能不稳固。

站在镜子前时，切勿思虑不祥之事。

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