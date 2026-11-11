在基辅附近的伊万科维奇村，一处面积为850平方米的庄园以400万美元的价格挂牌出售， 其所有者竟是俄罗斯公民瓦列里·卡纽卡——俄罗斯“俄罗斯天然气工业股份公司”（Gazprom）旗下子公司前高管。

“该庄园占地70索特，配有客房、保安室和私人公园。 内部设有武器室、品酒厅、图书馆、台球室、桑拿房以及两个游泳池——室内和室外各一个，”据“调查.Info”的调查报道称。

除出售外，该房产还以每月7,500美元的价格对外出租。 发布房屋导览宣传视频的房产经纪人在接受记者采访时表示，拍摄这些视频“是为了吸引订阅者”， 而The Capital房地产中介公司则推测，该房产在未经事先核查的情况下被录入数据库，随后该广告已被删除。

卡纽卡本人于2017年至2024年期间曾在俄罗斯私营石油天然气公司担任顾问，并于2009年凭一本现已失效的乌克兰护照办理了该房产过户手续。 2015年至2022年间，他曾26次入境乌克兰，最后一次是在2022年1月，恰逢战争爆发前夕。 2003年，该男子在亚马尔-涅涅茨自治区获得了俄罗斯公民护照，目前是俄罗斯的纳税人。他的成年儿子们在乌克兰工作和经商，其中一人拥有伊万科维奇庄园下部分土地的所有权。

来源：《调查.信息》媒体的调查报道。

10月28日，乌克兰国家财产基金会举行了多场私有化拍卖会，出售了总价值11.8亿格里夫纳的国有资产和受制裁资产。 在售出的资产中，包括俄罗斯宣传人员阿尔捷米·列别杰夫位于基辅历史中心的一套公寓。

2023年，乌克兰内阁将俄罗斯博主兼宣传人员阿尔捷米·列别杰夫位于基辅的两套公寓及其他财产移交给了国家财产基金会（ФДМ）管理。

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