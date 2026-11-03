乌克兰第一届人民代表安德烈·佩切罗夫去世，他被誉为现代乌克兰国家的创始人之一。多年来，他一直致力于国家事务和政治活动。目前尚未公布其死亡的具体细节及情况。

“我们沉痛地宣布，乌克兰第一届人民代表、现代乌克兰国家的奠基人安德烈·佩切罗夫逝世。向其亲属、亲友、同事以及所有认识并尊敬安德烈·瓦西里耶维奇的人致以诚挚的哀悼。 愿他永垂不朽，”公告中写道。

据悉，安德烈·佩切罗夫在乌克兰最高拉达曾担任规划、预算、财政和价格委员会主席。 多年来，他一直从事国家及政治活动。曾任敖德萨州议会执行委员会主席，并在乌克兰驻摩尔多瓦共和国大使馆担任顾问。

关于佩切罗夫有哪些已知信息？

1937年12月13日出生于敖德萨州科托夫斯基区维什涅韦村。

1951年——就读于敖德萨州阿纳尼耶夫农业机械化技术学校。

1955年——乌克兰农业科学院学生。

1960年——基辅州布罗瓦尔斯基区“塞米波尔科夫斯基”国营农场分部机械师、总工程师。

1964年——博里斯波尔蔬菜-乳制品国营农场专门信托基金机械化部门高级工程师。

1966年——达尔尼茨基蔬菜和乳制品国营农场专门信托基金机械化部门主任、总工程师。

1971年——基辅州“农业机械”生产联合会第一副主任。

1978年——乌克兰苏维埃社会主义共和国国家农业机械委员会下属基辅州农业生产技术保障生产联合会第一副主席。

1979年——基辅州执行委员会农业局局长。

1982年——苏联部长会议下属国民经济学院进修生。

1984年——乌克兰共产党敖德萨州委员会农业与食品工业部副主任。

1985年——奥德萨州执行委员会副主席、计划委员会主席、奥德萨州人民议会执行委员会主席。

1990年——乌克兰农业化学供应共和国联合组织“乌克兰农业化学”主席。

1964年起为苏联共产党党员，乌克兰共产党中央委员会候补委员，乌克兰共产党敖德萨州委员会委员，乌克兰共产党敖德萨州委员会局委员，苏联共产党第二十七次代表大会、乌克兰共产党第二十七次代表大会及苏联共产党第十九次全联盟党代会代表； 乌克兰苏维埃社会主义共和国第十一届最高苏维埃代表、地区苏维埃代表；苏联集体农庄理事会成员。

1990年3月4日当选为乌克兰人民代表。曾加入“支持苏联主权乌克兰”小组。此外，他还曾担任乌克兰议会计划、预算、财政和价格委员会主席。

此外，他还曾作为候选人参选第十三届乌克兰最高苏维埃人民代表。曾获“劳动红旗勋章”和“荣誉勋章”。

据乌克兰最高拉达消息。

曾参与通过《乌克兰宪法》的第二届国民议会议员去世。

第九届议会中有11名议员因去世而丧失议员资格。

军医兼极地探险家瓦列里·塞梅纽克于59岁时去世，他在职业生涯中曾参与过三次南极考察。 同事们回忆说，他是一位胸怀宽广、专业素养极高且品行端正的人。

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