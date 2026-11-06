在遭受27次导弹袭击后，梅廷维斯特正准备恢复两家钢铁联合企业的生产

“梅廷维斯特”矿业与冶金集团计划恢复“扎波罗热钢铁”和“卡梅特钢铁”的生产能力，这两家企业的设施因俄罗斯炮击而遭受了严重破坏。 修复工作完成后，该公司计划逐步扩大产量，并将两家企业的产品重新推向国际市场。

据该集团首席执行官尤里·里日恩科夫称，在过去三个月里，俄军共向“扎波罗热钢铁”和“卡梅特钢铁”发射了27枚弹道导弹。由于损毁严重，目前尚无法使这些企业恢复正常运营。

目前，各钢厂的恢复工作仍在进行中。里日恩科夫指出，公司的一项主要任务是留住员工队伍和专业人才，以确保后续生产恢复顺利进行。

与此同时，“梅廷维斯特”正在挖掘内部潜力，优化业务流程，削减行政开支，并重组物流体系。

该公司还正与乌克兰政府及欧洲合作伙伴合作，筹建专项基金以在遭受俄罗斯袭击后恢复生产。此外，正与欧盟委员会单独商讨放宽对乌克兰金属制品贸易限制的可能性。

大型投资计划暂缓

该公司将恢复受损企业的生产列为近期首要任务。

“我们希望能在炮击后恢复‘扎波罗热钢铁’和‘卡梅特钢铁’的生产能力，使这两家钢铁厂恢复全面运营，并逐步扩大产量，”里日恩科夫表示。

与此同时，公司目前暂缓了针对企业现代化改造的大规模投资。大部分资源不得不用于消除袭击造成的后果，以及现有生产能力的修复和维护。

据援引“梅廷维斯特”公司公告的消息报道。

乌克兰冶金业正为生存而战——“梅廷维斯特”

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