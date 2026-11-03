11月3日，基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡镇，前一天当地居民与国民卫队士兵发生冲突的那栋房屋附近的街道仍处于封锁状态。执法部门正在开展调查工作，并禁止人员进入该区域。

据身处现场的“公共电视台”记者报道。

据她称，警方未透露调查将持续多久。当地居民也被禁止进入该街道。

记者采访了该村的13名居民，但无人愿意在镜头前发表评论。受访者表示，他们此前并不知晓该房屋内有国民警卫队士兵驻扎。

一位当地居民表示，他经常看到军用车辆在附近出现，但不知道它们具体要去哪里。他解释说，由于战争，军用车辆出现在该居民点并不令人感到特别惊讶。

来源：公共电视台

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的事件作出回应。

“亚速”旅就彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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