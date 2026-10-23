路透社报道，韩国因安全威胁从基辅撤回一名KOICA工作人员

韩国国际合作署（KOICA）决定因安全威胁，将其驻基辅办事处的两名员工中的一名召回韩国。另一名员工将继续在乌克兰首都工作。

KOICA是韩国负责国际援助的政府机构。在召开安全会议后，该机构决定将其中一名员工召回。

据韩联社报道，该机构代表并未提及首尔与基辅之间的外交冲突是作出这一决定的原因。与此同时，此次撤回工作人员的行动正值两国关系趋于紧张之际。

今年9月，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在联合国大会发言时表示，乌克兰已向韩国移交了两名朝鲜军人，他们是在代表俄罗斯参战时被俘的。

首尔方面认为，公开这一信息违反了保密协议。韩方表示，此举本意是为了保护这些被俘军人及其仍留在朝鲜的家人。

因此，KOICA决定从基辅召回一名工作人员，这一决定是在安全担忧以及乌克兰与韩国之间外交紧张局势的背景下做出的。 与此同时，据报道，该机构并未将外交分歧列为召回该名员工的直接原因。

路透社报道了这一消息。

需要指出的是，韩国还将从乌克兰撤回其大使馆的另一批工作人员。首尔方面解释称，这是因为基辅方面未就移交两名被俘朝鲜军人的争议作出建设性回应，以及俄罗斯对乌克兰领土发动袭击的持续威胁。

此前，韩国驻乌克兰大使朴基灿已接到返回本国的指令。该决定由韩国外交部作出。

在首尔决定召回驻基辅大使后，乌克兰准备与韩国恢复建设性对话。乌克兰外交部强调，外交关系比情绪化反应更为重要，因此乌克兰仍对进一步接触持开放态度。

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