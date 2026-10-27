韩国因与朝鲜有关战俘的争端，从乌克兰召回了外交人员

在基辅公布移交两名朝鲜战俘的信息引发争议的背景下，韩国已从乌克兰召回八名外交官。与此同时，首尔方面仍在与乌克兰方面保持外交接触，以化解这一局势。

据赵贤称，已有八名外交代表从乌克兰被召回。这位部长指出，鉴于基辅方面公布移交两名朝鲜战俘信息的争议，这一举措是不可避免的。

“目前已有8人被撤回，”这位韩国外交部长表示。

与此同时，赵贤强调，部分召回外交人员并不意味着停止与乌克兰的对话。

韩国外长表示，他将继续与乌克兰外长安德烈·西比加保持沟通，以寻求解决方案并化解分歧。

因此，尽管部分外交人员已被召回，首尔与基辅之间的联系仍在继续。事态的进一步发展将取决于两国外交磋商的结果。

韩联社援引韩国外长赵贤的声明报道了这一消息。

此前，韩国国际合作署（KOICA）因安全威胁，决定将其驻基辅办事处的两名员工中的一名召回韩国。另一名员工将继续在乌克兰首都工作。

需要指出的是，韩国还将从乌克兰撤回其大使馆的另一批工作人员。首尔方面解释称，此举是因为基辅方面未就移交两名被俘朝鲜军人的争议作出建设性回应，以及俄罗斯对乌克兰领土发动袭击的持续威胁。

此前，韩国驻乌克兰大使朴基灿已接到返回祖国的指令。该决定由韩国外交部作出。

在首尔决定召回驻基辅大使后，乌克兰准备与韩国恢复建设性对话。乌克兰外交部强调，外交关系比情绪化反应更为重要，因此乌克兰仍对进一步接触持开放态度。

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