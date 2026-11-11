乌克兰森林火灾面积减少了2.5倍：2026年火灾季总结

在2026年森林火灾高发季节，国有企业“乌克兰森林”的林业工作者成功扑灭了约1,200起森林火灾，过火总面积达2,200公顷。

与去年相比，火灾起数略有增加——增幅为0.7%。与此同时，受火灾影响的森林面积减少了60%，即缩减了2.5倍。

2026年森林火灾面积最大的三个州分别是：

哈尔科夫州——506.9公顷；

切尔尼戈夫州——357.7公顷；

日托米尔州——295.6公顷。

据“乌克兰森林”国有企业数据显示，绝大多数火灾与军事行动有关。火灾原因分布如下：

75.2%——军事行动造成的后果： 炮击、无人机残骸坠落、导弹及制导航空炸弹；

23%——人为疏忽及用火不当；

零星案例——蓄意纵火、雷击以及火势从邻近土地使用区蔓延而来。

林业人员的迅速反应在扑灭火灾中发挥了重要作用。大多数火源都在初期阶段被成功控制，防止了火势蔓延。

单起火灾的平均面积未超过1.8公顷。此外，在特尔诺皮尔州和布科维纳地区，整个防火季期间未发生任何森林火灾。

有助于提高防火保护效率的主要措施包括：基础设施建设、设备更新、巡逻以及人员培训。

具体而言，全年：

新建了3.45万公里矿化隔离带， 并修复了近17万公里现有的 矿化隔离带 。

为各林区补充了3,700余台套专用机械和装备， 包括消防模块、机动水泵、通信设备、防护装备、摄像机及瞭望塔。

新建了18处“利索维奇克”休闲点。这些场所旨在组织有秩序的休闲活动，并有助于防止随意生火和垃圾堆积。

国家森林保护局加强了对消防安全规定执行情况的监管。林业人员与国家紧急情况局及国家警察局联合开展了4,383次突击检查。

根据检查结果，针对违反消防安全规定者共开具了431份处罚通知书，罚款总额达68.5万格里夫纳。

特别重视了员工扑救火灾能力的培训。 其中，1,060名员工在“森林培训中心”分部完成了“森林消防员”培训课程。另有570名专业人员完成了“森林火灾扑救指挥官”培训课程。

因此，尽管火灾起数略有增加，但2026年乌克兰的森林火灾过火面积仍得以大幅缩减。其中，一套用于早期发现和迅速扑灭火灾的综合措施成为关键因素之一。

乌克兰国有企业“乌克兰森林”公司通报了这一消息。

需要指出的是，乌克兰已加快了边境地区为修建防御工事而砍伐树木的程序。

在沃伦州，基韦尔采森林管理局的一名林务长被查获，他涉嫌组织非法砍伐162棵树木。据调查显示，给国家造成的损失超过650万格里夫纳。

“基辅热能”公用事业公司表示，在特雷姆基地区，为铺设供热管网而进行的树木砍伐工作尚未恢复。 9月21日，该地正在进行施工和安装工作，为特雷姆基-1和特雷姆基-2住宅区铺设备用供热管道。

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