2026年11月17日（星期二）14:00，国家农业登记处（DAR）恢复受理关于认定对经济运行至关重要的农业企业的申请。

从即日起，文件提交须遵循乌克兰农业政策与食品部2026年11月16日第157号令批准的更新后行业标准。

根据新规定，农业企业若要获得“对经济运行至关重要”的地位，必须符合既定标准。 具体而言，企业须在自有资产中耕作至少200公顷农田，或拥有至少50公顷用于生产果品的多年生种植园，或者其上一报告年度来自商品、 劳务或服务产生的净收入至少达到2000万格里夫纳。

此外，截至2026年10月1日，该企业的主要经营活动必须属于该部批准的《经济活动分类代码》（KVED）清单中规定的类别之一。 此外，企业须隶属于乌克兰农业政策部管辖范围，或该部对该企业注册资本中的国家公司权益行使管理权，亦可作为条件之一。

此次行业规则的更新是根据乌克兰内阁2026年10月23日第1328号决议进行的，该决议规范了在动员和战时状态期间预留应征服役员工的程序。

来源：国家农业登记册。

乌克兰经济部预测，由于要求趋严，约10%至15%的乌克兰企业可能失去“关键企业”地位。经济与环境部长亚历山大·克拉夫琴科在电视节目中发表了这一声明。

此前，总理谢尔盖·科雷茨基曾表示，政府将重新审视“关键企业”的认定标准，即使对于能源和国防工业，100%的征用配额也不再自动授予。

乌克兰内阁成立了负责组织应征服役人员预留名额的协调中心，明确了关键企业的定义，并责成对行业和地区标准进行修订。此外，政府还更新了针对特定类别企业的预留名额上限。

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