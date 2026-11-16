2026年前十个月，外国科技公司向乌克兰国家预算缴纳了超过175亿格里夫纳的所谓“谷歌税”。这一数额比去年同期增加了43亿格里夫纳。 最大纳税企业包括谷歌、苹果、奈飞、Meta、Anthropic、Valve等国际公司。1月至10月的税收总额已超过2025年全年的总和。

税收收入的增长表明，数字服务对乌克兰市场已变得多么重要。流媒体平台、移动应用、电子游戏、云服务和人工智能工具构成了相当大一部分的消费支出。 与此同时，税收收入的增加并不一定意味着乌克兰人用于订阅服务的支出增加了三分之一：汇率、注册纳税人数量以及税务申报的特殊性也会影响这些数据。

UA.News将为您解析“谷歌税”的运作机制，乌克兰国库从国际科技公司获得了多少收入，乌克兰人数字服务支出的具体情况，以及征税措施是否迫使服务商提高订阅价格。

“谷歌税”：2026年国际公司向乌克兰缴纳了多少税款

2026年11月13日，国家税务局通报称，1月至10月期间，向乌克兰用户提供电子服务的外国公司向国库缴纳了超过175亿格里夫纳的增值税。

2025年同期，税收收入约为132亿格里夫纳。由此可见，一年间税收收入增加了43亿格里夫纳，增幅约为32.6%。

按货币折算，国家税务局记录的收入分别为1.617亿欧元和2.084亿美元。由于这些款项是以两种货币支付的，因此不应将这两组数字视为同一指标的替代估算值。

作为对比，2025年全年，外国电子服务供应商缴纳的税款超过144亿格里夫纳。因此，仅在今年前十个月，预算收入就比前十二个月增加了至少31亿格里夫纳。

遵守乌克兰法律要求的企业数量也在增加。2026年期间，又有26家非居民企业注册成为增值税纳税人。截至11月1日，已注册的电子服务供应商总数达到166家。

税务部门列举了最大的纳税人，包括谷歌、苹果、Valve、索尼、Etsy、Meta、Netflix、Anthropic、Epic Games和Uklon。 该名单涵盖了数字经济的各个领域：从视频流媒体和移动应用程序，到电脑游戏、广告工具和人工智能服务。

什么是“谷歌税”？它在乌克兰如何运作

尽管名称如此，“谷歌税”并非专门针对这家美国公司而设立的独立税种。这是对外国公司向乌克兰自然人销售电子服务时征收20%增值税机制的非正式称呼。

相关规定自2022年1月1日起开始实施。其主要目的是确保对数字服务征税，无论其供应商是否在乌克兰设有办事处或注册法人实体。

在该机制实施之前，国际平台向乌克兰消费者销售服务时，无需承担与许多本土企业相同的增值税缴纳义务。

现在，如果外国供应商上一日历年的相关交易额超过100万格里夫纳的等值金额，则必须注册为增值税纳税人。该规定还允许自愿注册。

该程序由《乌克兰税法典》第208-1条予以规范。 该机制运作方式如下：国际公司确定向乌克兰消费者提供了电子服务后，计征增值税，提交简化申报表，并将相应金额汇入乌克兰国库。

在此情况下，个人无需就常规的数字订阅购买行为自行申报增值税。其计征和缴纳义务由已注册的服务提供商承担。

针对国际公司，规定了专门的申报程序。申报表以电子形式提交，税款以美元或欧元计价。

值得注意的是，这些规定不仅适用于大型企业。向乌克兰人销售在线课程、软件、数字平台访问权限或其他服务的外国公司，也可能受到相关要求的约束。

乌克兰对哪些数字服务征税

税收法规涵盖了广泛的电子服务范围。这些服务的关键特征在于，它们是通过互联网提供的，主要采用自动化方式，并利用信息技术。

此类服务可能包括在线电影和音乐的访问、软件下载、云资源的使用、数字内容的购买、在线广告以及某些类型的软件。

例如，Netflix提供电影和电视剧库的访问权限，Apple销售数字产品和订阅服务，而Google则同时涉足多个领域——从移动应用到视频服务。

游戏产业也占据着独特的位置。Valve、索尼和Epic Games都与各类平台相关联，用户可通过这些平台购买游戏的数字副本、额外内容或支付相关服务费用。

这些公司跻身最大纳税人行列，表明电子游戏对乌克兰电子服务市场的重要性。另一个领域是人工智能工具。

在2026年国家税务局（DPS）的名单中，提到了开发Claude模型系列的Anthropic公司。其跻身大纳税人之列表明，数字经济的征税范围已涵盖现代人工智能服务。

为何“谷歌税”的税收收入持续增长

过去几年的趋势表明，数字服务税收已逐渐成为国家预算中一项重要的收入来源。 据国家税务局数据显示，2023年，跨国公司申报的相关税款约为80亿格里夫纳，2024年则超过126亿格里夫纳。

2025年，实际税收收入超过144亿格里夫纳，而2026年前十个月已达到175亿格里夫纳以上。 在进行比较时，必须考虑申报税款与实际缴纳税款之间的差异。这两项指标虽相近，但并非完全一致。

增长因素之一是注册纳税人范围的扩大。2025年2月，国家税务局报告称有131家注册非居民企业。截至2026年11月，这一数字已增至166家。

纳税企业数量的增加，即使单个用户的支出没有显著增长，也有潜力扩大税收基数。第二个因素可能是数字服务市场本身的发展。

乌克兰人使用付费平台进行工作、学习、娱乐、信息存储和内容创作。在已有的传统类别之外，新产品正逐渐涌现，特别是生成式人工智能服务。

然而，国家税务局的官方统计数据无法确定这些变化究竟在多大程度上增加了税收收入。第三个重要因素是汇率。

由于跨国公司以外币计算并缴纳相应的税款，因此税款收入的格里夫纳等值金额会受到汇率波动的影响。

即使美元支付金额保持不变，其格里夫纳价值也可能因汇率变动而增加。

“谷歌税”是否影响订阅费用

尽管从形式上看增值税的纳税主体是外国公司，但征税带来的经济负担可能会部分或全部转嫁给最终消费者。《税法》规定，电子服务的应税基础适用20%的税率。

如果某服务以100格里夫纳（不含税）的价格出售订阅，并将增值税全额计入价格，则最终价格将为120格里夫纳。但在实践中，跨国公司可能会采用不同的定价策略。

一种方案是将增值税包含在用户看到的订阅价格中。在这种情况下，支付的120格里夫纳中，税额为20格里夫纳，不含增值税的服务价格为100格里夫纳。

另一种做法是将最终价格设定在特定水平，并在该范围内缴纳税款。采用这种方法时，公司实际获得的收入（不含增值税）会减少。

还可能采用一种折中模式，即平台仅部分调整基准价格。因此，开征或缴纳增值税并不意味着每项订阅费用必然上涨20%。

例如，Google Play的参考资料中指出，对于通过该商店购买的付费应用和游戏内内容，Google负责确定、计算并代缴20%的乌克兰增值税。

同时，Google 支持向乌克兰买家显示含税价格。因此，用户在购买数字产品时未必会看到单独的额外付款项目。税款可能已包含在标示的价格中。

对于具体的订阅服务，平台条款、支付方式以及服务将用户归属的国家也起着重要作用。

“谷歌税”对乌克兰科技公司是否有利

引入该机制的目的之一，是旨在平衡乌克兰与国际电子服务供应商之间的竞争条件。已注册为增值税纳税人的乌克兰公司，原本就承担相应的纳税义务。

如果外国竞争对手向乌克兰消费者销售同类产品时免征增值税，这可能会造成税收负担上的差异。

对国际平台征税旨在减少此类不平等现象。乌克兰国家税务局11月13日的公告中特别强调，要为乌克兰和外国数字服务供应商创造公平的竞争环境。

然而，统一的增值税税率并不意味着完全相同的经营条件。大型跨国公司拥有雄厚的财力、全球受众以及在不同市场之间分摊成本的能力。

乌克兰开发者往往预算有限，且可能对需求变化更为敏感。与此同时，对非居民征收增值税消除了外国供应商可能享有的潜在税收优势之一。

对国家而言，这一机制还使其能够从实际上在乌克兰消费市场开展的经济活动中获得收入，即使该公司本身是在国外注册的。

数字服务税收收入是否会继续增长

“谷歌税”的未来走势将取决于多个因素。首先是数字服务消费规模。 如果乌克兰用户更积极地购买软件、游戏、数字内容和人工智能工具，这可能会扩大税基。

另一个因素仍是注册为乌克兰增值税纳税人的跨国公司数量。2026年期间，此类非居民纳税人增加了26家。纳税人范围的进一步扩大有望带来额外税收收入。

汇率波动、数字平台的价格政策以及消费结构的变化同样不容忽视。不过，基于当前数据尚无法对未来的税收收入进行可靠预测。

根据1月至10月的数据，目前可以确认2026年的表现已超过2025年。不过，最终数据要等到年底相关税款缴清后才能确定。

对于普通乌克兰人而言，“谷歌税”仍主要是数字产品成本中不易察觉的一部分。用户为电影、音乐、电脑游戏或人工智能服务付费，而公司则履行其纳税义务。

与此同时，这些交易已为国家带来了数十亿的税收收入。

主要结论在于，数字经济已成为乌克兰税收收入的重要来源。然而，科技公司税款的增加并不意味着订阅费会自动上涨，也不意味着用户支出会成比例增加。 要评估市场的实际变化，必须考虑销售结构、汇率、纳税人数量以及国际平台的价格政策。

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