2027年的房产税：公寓和独栋住宅需要缴纳多少税款

2027年，乌克兰人将缴纳2026年度的房产税。 超过免税面积的部分，每平方米的最高税率为129.71格里夫纳。这比2026年缴纳该税时高出9.71格里夫纳。同时，具体的税率将取决于地方议会的决定。

税额上限为应税面积每平方米1.5%的当年度1月1日规定的最低工资标准。对于个人纳税人，税额由业主登记地所在地的税务机关计算。

在计算2026年度税款时，将采用2026年1月1日规定的最低工资标准，该标准为8647格里夫纳。

因此，最高税率按以下公式计算：

8647 × 1.5% = 129.705格里夫纳。

四舍五入后，即为每平方米129.71格里夫纳。

不过，地方议会会根据房产的地理位置和类型自主设定具体税率。因此，实际应缴税额可能低于最高限额。

例如，如果某人拥有一套面积为80平方米的公寓，而免税面积为60平方米，则只有20平方米需要缴税。

按最高税率计算，结果如下：

8647 × 1.5% × 20 = 2594.10 格里夫纳。

在此示例中，进行四舍五入的是最终税额，而非每平方米的税率。

作为对比：2026年，乌克兰人将缴纳2025年的税款。当时最低工资为8000格里夫纳，最高税率为每平方米120格里夫纳。

因此，在应税面积相同且地方议会税率维持在1.5%的情况下，一套80平方米公寓的业主需多缴纳194.10格里夫纳：即从2400格里夫纳增加至2594.10格里夫纳。

截至2025年1月1日，乌克兰共有2 710.2千名个人房地产税纳税人。

纳税人数量呈逐步增长趋势：

截至2023年1月1日——867.7千人；

截至2024年1月1日——136.9万人；

截至2025年1月1日——2,710.2千人。

这种增长被归因于国家登记册数据的完善与核对，以及税收管理机制的优化。

约一半的个人纳税人居住在基辅、第聂伯罗彼得罗夫斯克、基辅、利沃夫和敖德萨州。

个人仅需就超过法律规定的优惠标准的房产面积缴纳税款。

具体而言，规定了以下优惠标准：

60平方米 ——适用于单套或多套公寓；

120平方米 ——适用于住宅楼或多栋住宅楼；

180平方米——适用于同时拥有公寓和住宅楼（包括其份额）的情况。

如果业主拥有多处同类房地产，则将其总面积相加。优惠标准适用于总面积，而税款则按超出部分计征。

2026年度的税务通知书应于2027年7月1日前寄送给房产所有者。所有者可通过邮寄或纳税人电子办公室接收。

通知中将注明税额的详细计算过程及付款信息。

税款将计入不动产所在地的地方预算。若未在规定期限内缴纳，可能会产生税款欠款，并被处以罚款和滞纳金。

同时，业主有权向税务部门申请核对数据。具体可核查：

不动产清单及所有权份额；

住房总面积；

适用的税率；

计征金额的准确性。

为此，需提交格式不限的申请，并附上能证实相关信息的文件。关于已生成的通知和应纳税额的信息，也可在电子办公室中查询。

在战时状态期间，对于位于活跃作战区域或临时被占领土内、且被列入批准清单的房地产，适用特殊的房地产税收规定。

此类房产无需计征和缴纳房产税。

此外，在确定个人应税所得基数时，不将位于这些地区（特别是临时被占领的克里米亚）的住房纳入计算范围。

这一消息由第聂伯罗彼得罗夫斯克州国家税务局总署发布。

此前，乌克兰最高拉达通过了第15262号法案，该法案规定2027年银行机构的所得税税率仍维持在50%的较高水平。 议会财政委员会成员雅罗斯拉夫·杰列兹尼亚克表示，该决议获得了303名议员的支持。

乌克兰最高拉达已开始审议包含5236项修正案的2027年预算案。

此前，最高拉达预算委员会已支持提高军人薪资。

关注我们在