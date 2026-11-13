11月13日星期五，乌克兰预计将出现降雨和显著的温度波动。 南部及大部分中部地区气温将升至+15…+20°，而西部地区因强降水、雨转雪、结冰及阵风，已发布橙色预警。

11月13日，与意大利上空气旋相关的活跃大气锋面将导致乌克兰出现复杂的天气形势和变化多端的天气。锋面前方将有非常温暖的空气从南方涌入，气压将急剧下降。 白天，冷空气将随锋面后移进入西部地区，气压随之回升。这种气团差异将导致显著的温差、阵风以及强度各异的降雨。

多云。降雨量较小，西部地区为中雨；喀尔巴阡山麓地区为大雨，喀尔巴阡山脉及喀尔巴阡山地区为大雨，白天将转为降雪，并伴有结冰和湿雪附着。道路结冰。 南部及大部分中部地区夜间和清晨有雾。 风向以东南风为主，风速7–12米/秒；喀尔巴阡山麓及喀尔巴阡山地区阵风15–20米/秒，喀尔巴阡山高海拔地区阵风25–30米/秒，白天将出现暴风雪。

夜间气温3–8°，南部地区7–12°。 白天9–14°，南部及大部分中部地区15–20°，最西部3–8°，而喀尔巴阡山脉将降至0–3°的低温。

乌克兰水文气象中心已对喀尔巴阡山麓地区、喀尔巴阡山地区及喀尔巴阡山发布橙色预警（II级）：将出现大雨至暴雨， 结冰、湿雪附着、道路结冰、阵风风速可达20米/秒（高海拔地区可达30米/秒），以及暴风雪。 南部及大部分中部地区因夜间和清晨出现能见度为200–500米的雾，现发布黄色预警（I级）。这些天气条件可能会给能源、建筑和公用事业企业的运营以及交通运行带来困难。

11月13日至14日，普鲁特河、塞雷特河、萨恩河和德尼斯特河（切尔诺夫策州、伊万诺-弗兰科夫斯克州、利沃夫州）的水位预计将上升0.3–1.3米， 外喀尔巴阡地区的河流水位将上升0.8–1.8米，而蒂萨河（维洛克至维利基·比奇基夫河段）及博尔扎瓦河下游的水位将上升1.5–2.5米。 水流将保持在河道范围内，不会造成负面影响。在强降雨地区，可能出现显著的局部及坡面径流，低洼地带可能发生积水，小河流的水位将急剧上升0.5–1米。

与此同时，在普里皮亚季支流流域（沃伦州、罗夫诺州、日托米尔州）的河流，以及第聂伯河、 萨恩河及西布格河流域（利沃夫州、沃伦州）的个别河流，将持续处于秋季低水位期——水位接近有观测记录以来的最低水平。已发布三级危险预警——棕色预警。

11月13日（星期五），基辅多云，有小雨。 东南风，风速7–12米/秒。基辅州夜间气温3–8°，白天9–14°；基辅市夜间3–5°，白天11–13°。

来源：“乌克兰水文气象中心”

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