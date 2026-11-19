特尔诺皮尔州执法部门针对一名9岁残疾女童在州立临床儿童医院重症监护室可能遭受的照护不善及虐待行为，已立案侦查。

调查依据的是医务人员未妥善履行职业职责，导致未成年人遭受严重后果这一罪名。特尔诺皮尔州国家警察总局通报了这一消息。

据该儿童的母亲伊琳娜·萨维里娜在接受“特尔诺皮尔1”电视台采访时称，10月16日，她的女儿米莱娜被紧急送医，随后被转入重症监护室，而家属被禁止进入该病房。 据这位母亲称，在重症监护室里，孩子被用男士领带绑在同一姿势长达24小时，且药物注射并未按照既定时间表进行。 在女孩被转入临终关怀病房后，母亲发现她身上有多处淤青，腿上还有一道有化脓迹象的深伤口；此外， 孩子体重几乎减轻了五分之一——从16公斤降至13公斤。

11月初，这名妇女向该医疗机构的管理层和特尔诺皮尔州州政府卫生局提交了书面投诉，但长期未获回复。 警方调查人员已询问了受害者的母亲，并安排了一系列法医鉴定，以查明全部情况并对医生的行为进行法律评估。 特尔诺皮尔州立儿童临床医院院长弗拉基米尔·塞梅雷兹表示，该院已启动内部调查。

来源：特尔诺皮尔州警方。

在特尔诺皮尔，法院就一名一岁半男童在牙科治疗过程中死亡一案，对省儿童临床医院的两名医生作出了判决。这起悲剧发生于2023年11月。 该儿童在接受全身麻醉下的常规龋齿治疗过程中死亡。

执法部门公布了该男童在牙科治疗期间死亡的初步原因

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