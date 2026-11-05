警方表示，U420连锁店中没有一家在关闭后恢复营业

乌克兰继续打击“希姆普罗姆”贩毒团伙的活动。特别是，U420连锁店已被关闭，自4月以来，该连锁店旗下所有门店均未恢复营业。

乌克兰国家警察局代理局长马克西姆·茨茨基里泽在向打击毒品犯罪部门的工作人员颁奖时通报了这一情况。

据他介绍，此次行动的重要成果包括禁止合成大麻素ADB-4en-PINACA，并对合成毒品衍生物类群实施管控。此举使得仅通过改变物质的化学结构来规避国家监管的做法不再可行。

在由阿尔巴尼亚和哈萨克斯坦执法部门参与的国际行动中， 国际刑警组织和美国缉毒局捣毁了“希姆普罗姆”团伙的招募网络，取缔了其呼叫中心，并查获了该团伙在乌克兰及国外的据点。

此外，在“埃斯帕尼奥尔”特别行动中，执法部门切断了来自西班牙、葡萄牙和美国的毒品供应渠道。共有39名涉案人员被宣布为嫌疑人。

在“鲁比康”行动中，共捣毁42个制毒实验室和134个成品仓库，并取缔了56家毒品销售点。共有367人被通报涉嫌犯罪。

2026年前九个月，共向法院移送了针对85个有组织团伙和犯罪组织中420名成员的起诉书。查获和扣押的财产价值达4亿格里夫纳。

在纪念打击毒品犯罪服务成立33周年之际，警方通报了工作成果并表彰了相关警员。

来源：乌克兰国家警察。

乌克兰国家警察局领导层报告称，已摧毁该国最强大的犯罪集团之一——“希姆普罗姆”集团。 该团伙最赚钱的项目之一是“U-420”连锁店，他们通过该渠道将合成大麻素伪装成糖果和果冻小熊进行销售。

执法部门正在对“U420”连锁店展开大规模搜查。

在基辅，“U420”连锁店遭到突击搜查，起因是该连锁店被指控销售可疑物质，特别是向未成年人销售。

11月4日（星期三），乌克兰国家反腐败局公布了U420案件涉案人员的通话录音，录音中他们讨论了针对报道该连锁店活动的记者实施人身伤害的可能性。 其中，特别提到了因记者德尼·比古斯（Denys Bigus）报道U420毒品商店相关内容，而计划对他实施酸液袭击。

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