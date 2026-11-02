在基辅市国家行政管理局此前公布的基辅避难所官方地图上，约有一半甚至更多的设施可能是虚假的。

据他介绍，这些地方所谓的避难所，实际上要么是地下室，要么是体育馆，要么是舞池。他表示，自2023年以来，这种情况并未发生太大变化，尤其是在市中心，地图上标注的地下室中有一半已经属于私人所有。

“因此现实情况是，即使商人或企业家画上哪怕10个箭头，标明该从哪里出去或往哪里走，或者在某家理发店或某家小商店里写上‘那里有避难所’， 但没人能保证那个地方的避难所真的会开放，也没人能保证人们能顺利进入那里，”波彭科指出。

他还“抨击”了移动避难所的问题——战争进入第五年，基辅全市仅有两处此类设施，其中一处位于奥博隆区。另一处则在德斯尼亚区：

“说真的，我们本该很早就为城市配备这些模块化避难所了。这本该早就在做的事。为什么没做？我实在难以用言语解释，但各级政府在提供这些模块化移动避难所方面确实存在不作为。”

公用事业消费者联盟主席奥列格·波彭科在“超级立场”频道的直播中

这一观点。

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国家紧急情况局解释了企业应如何为员工组织避难所。

在里夫内市已安装了一处试点移动避难所，并计划再增设三处。

乌克兰铁路公司在基辅及基辅州的铁路设施上建成了33处移动避难所。这些设施旨在保护民众免受空中威胁。

基辅因“修人行道而非建设学校避难所”一事引发了轩然大波。

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