波兰正在为冬季可能出现的来自乌克兰的难民潮做准备。原因可能是俄罗斯的袭击导致供暖和供电中断。

波兰政府目前正在针对2026-2027年冬季制定三种应对方案，届时俄罗斯可能会加大对乌克兰平民的袭击力度。

“第一种情况是不会有乌克兰公民涌入；第二种情况是，由已居住在波兰的乌克兰家庭接纳亲属；第三种情况则是乌克兰公民的大规模涌入，”内政与行政部表示。

据该媒体报道，在最坏的情况下，可能会有多达250万名来自乌克兰的难民抵达波兰。

9月底，该部门领导层与各省省长、边防部队及政府战略储备局代表举行了会议。边防部门表示，他们正在持续监测边境局势。

“边防部队每周向内政部及行政部门提交关于边境局势的报告，以及过境人员的概况，例如其中是否包括带孩子的妇女，”该机构表示。

内政部保证，已针对可能出现的“第三种情景”制定了应对方案，但政府认为该情景“目前最不可能发生”。

来源：Rzeczpospolita。

乌克兰难民为波兰国内生产总值贡献了240亿美元。

回顾此前，一名乌克兰人在波兰发生致命袭击事件后被送入精神病院。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基谴责了一名乌克兰公民对波兰雅罗斯拉夫市本笃会修女院的袭击事件，该事件导致一名神父死亡，另有四人受伤。

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