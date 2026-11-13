乌克兰英雄、基辅-莫吉利安学院复兴发起人维亚切斯拉夫·布鲁霍维茨基逝世

11月12日星期四，乌克兰英雄、杰出的文学研究家、教育家和公共活动家维亚切斯拉夫·布鲁霍维茨基在80岁时逝世。他享年79岁。 11月13日（星期五），乌克兰人民运动的创始人之一、基辅-莫吉利亚学院复兴的发起人离世的消息得以公布。

“11月12日，乌克兰英雄、杰出的文学研究家、教育家、记者、社会活动家、乌克兰人民运动的创始人之一、基辅-莫吉利亚学院复兴的发起人， 该校首任兼名誉校长维亚切斯拉夫·斯捷潘诺维奇·布鲁霍维茨基（1947-2026）的心脏停止了跳动，”公告中写道。

该大学强调，维亚切斯拉夫·布鲁霍维茨基毕生致力于建设独立的乌克兰。1991年，他发起复兴基辅-莫吉利亚学院，该学院后来成为乌克兰独立和新高等教育体系的象征之一。

这所复兴的学府将历史传统与现代西方教育理念相结合。该学院已成为一所以乌克兰语授课的创新型大学，拥有基于自由、相互尊重和共同价值观的独特学术文化。

“正是在这里，1996年开设了首批硕士课程，2008年成立了博士学院，推出了首批结构化的哲学博士培养项目。 这里形成了真正的学生自治，培育了相互信任与尊重的独特校园文化，营造了充满创造力和自由的氛围，并高度重视批判性思维，”公告中指出。

莫吉拉社区还强调，作为学院立校之本的价值观，也深刻影响了其成员的公共活动。 特别是，大学社区曾积极参与2004–2005年的橙色革命和2013–2014年的尊严革命。

此外，该学院的代表还曾参与2005–2010年间运作的相关联盟，共同捍卫大学自治权。

维亚切斯拉夫·布鲁霍维茨基最重要的成就之一，是培养了一代愿意为国家未来承担责任的莫吉拉人。如今，该校的毕业生和大学社区成员活跃在各个领域，也有人正在前线保卫乌克兰。

“维亚切斯拉夫·布鲁霍维茨基的离世，对莫吉拉大学社区乃至整个乌克兰都是无法弥补的损失。 但他毕生的事业依然延续。它存续于他复兴的大学之中，存续于他团结并激励的人们之中，存续于他捍卫的价值观之中，也存续于他为之奋斗的未来之中。 谨向这位伟人——维亚切斯拉夫·斯捷潘诺维奇·布鲁霍维茨基——致以崇高的纪念。向他的家人、亲友、同事以及整个莫吉拉社区致以诚挚的慰问，”公告中写道。

该消息发布于基辅-莫吉拉学院国家大学的Facebook主页上。

此前，乌克兰功勋医生、著名儿科医生、科学家和创新者亚雷马·沃兹尼察也已离世，他为利沃夫儿科医学的发展做出了重大贡献。 他是西乌克兰专科儿童医疗中心的创始人之一，并在该医院工作了近30年。

此前，乌克兰合唱指挥、作曲家兼编曲家弗拉基米尔·戈尔本科在86岁时去世。他曾长期执掌尼古拉耶夫州文化宫老兵合唱团，其艺术成就更在乌克兰境外广受赞誉。

此前，设计师兼“乌克兰时装周”联合创始人去世，享年58岁。

女演员图基·史密斯（罗伯特·德尼罗的前女友）于74岁去世。

另据报道，戏剧及电影演员伊戈尔·捷特鲁耶夫已去世。

此前，苏联女演员莉迪亚·费多谢耶娃-舒克什娜在俄罗斯去世，享年88岁。11月7日，这位艺术家的女儿公布了她的死讯。

曾效力于利沃夫“卡帕特”队的足球运动员爱德华·安亚姆克在49岁时猝然离世。这位尼日利亚球员是该俱乐部历史上第二位非洲外援。

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