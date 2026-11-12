利沃夫杰出儿科医生亚雷马·沃兹尼察去世，他曾在儿童医学中心工作近30年

乌克兰功勋医生、著名儿科医生、科学家和创新者亚雷马·沃兹尼察与世长辞，他为利沃夫儿科医学的发展做出了重大贡献。 他是西乌克兰专科儿童医疗中心的创始人之一，并在该医院奉献了近30年的时间。

亚雷马·沃兹尼察是利沃夫儿科界的一位杰出人物。 起初，他在“奥赫马特迪特”医院担任儿科医生，随后成为西乌克兰专科儿童医疗中心的联合创始人，该中心现为儿童医学中心的下属机构。

沃兹尼察是该医院儿科的创始人兼首任主任。他于1990年至2019年期间在该医疗机构工作。

在多年的职业生涯中，亚雷马·沃兹尼察创立了自己的临床学派，并培养了不止一代医生。 他引入了创新的治疗方法，并在囊性纤维化、乳糜泻、临床免疫学、疫苗接种及神经性厌食症等领域推进了研究。

这位医学专家在科研领域也大放异彩。他拥有医学博士学位，是众多科学论文的作者和合著者。他的研究成果和专业经验已成为许多医生的重要参考。

儿童医学中心强调，这些专业成就背后是一位令同事们难忘的医者——他以敏锐的思维、广博的学识和细腻的幽默感而为人称道。

即使在最棘手的处境中，亚雷马·沃兹尼察也总能给予支持、提供建议，并找到恰如其分的话语。

儿童医学中心全体同仁向逝者的亲属、亲友以及整个医疗界表示诚挚的哀悼。

这位杰出医生的告别仪式将在利沃夫举行：

守灵仪式 ——11月12日19:00。

葬礼仪式——11月13日11:00。

仪式将在位于佩卡尔斯卡街52号的主施洗者约翰圣诞小教堂举行。

此前，乌克兰合唱指挥、作曲家兼编曲家弗拉基米尔·戈尔本科在86岁高龄时去世。他曾长期执掌尼古拉耶夫地区文化宫退伍军人合唱团，其艺术成就更在乌克兰境外广受赞誉。

此前，乌克兰时装周的设计师兼联合创始人于58岁时去世。

女演员图基·史密斯（罗伯特·德尼罗的前女友）于74岁去世。

另据报道，戏剧及电影演员伊戈尔·捷特鲁耶夫已去世。

此前，苏联女演员莉迪亚·费多谢耶娃-舒克什娜在俄罗斯去世，享年88岁。11月7日，这位艺术家的女儿公布了她的死讯。

曾效力于利沃夫“卡帕特”队的足球运动员爱德华·安亚姆克在49岁时猝然离世。这位尼日利亚球员是该俱乐部历史上第二位非洲外援。

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