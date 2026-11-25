柳德米拉·朱莱于79岁时去世。她曾任职于普里皮亚季医疗卫生分队，并在切尔诺贝利核电站爆炸后的最初几个小时里，未佩戴任何防护装备便协助救助了受灾人员。 “切尔诺贝利”国家博物馆和乌克兰隔离区管理国家局通报了她的死讯。

灾难发生后的第一天，她未穿任何防护装备，连续12小时救助了遭受辐射的电站工作人员和消防员。由于手指遭受严重辐射灼伤，她的指纹随后永久消失。

柳德米拉·朱莱于1971年搬到普里皮亚季，当时这座城市刚刚开始建设——那时她24岁。 她最初在当地诊所担任急救助理，待综合诊所成立后，便成为切尔诺贝利核电站员工的首位车间护士。自1975年起，她一直在精神科和成瘾科工作。

1986年4月26日清晨6点左右，柳德米拉从一位熟人那里得知了切尔诺贝利核电站爆炸的消息。她立即赶往普里皮亚季医疗卫生分部，那里当时已经开始接收首批伤员。

当时，医务人员在没有个人防护装备和碘预防措施的情况下工作。 在接下来的12小时里，朱莱为遭受急性辐射暴露的伤员提供救助：她亲手为电站工作人员和消防员脱去受污染的衣物，赤手脱下并搬运那些带有放射性的衣服。 后来，由于严重的辐射灼伤，她手指上的皮肤发生了如此大的变化，以至于无法从上面提取指纹。

“那晚之后，我半死不活地回到家。我的儿子当时读高二。是他不得不给我喂水，让我恢复神志，”柳德米拉·朱莱回忆道。

这位助理医生救治了六名遭受致命剂量辐射的患者。其中包括切尔诺贝利核电站非部门安保人员克拉维迪娅·卢兹加诺娃和卡捷琳娜·伊万年科，她们后来在莫斯科第6临床医院去世。 对柳德米拉来说，最令人痛心的回忆是卡捷琳娜·伊万年科的最后一个请求——给她年迈的母亲打个电话，告知这一噩耗。 这位助理医生未能做到这一点，因为普里皮亚季的长途电话通讯已被切断。国家核事故应急管理局指出，这位女士一生都在为未能完成这一请求而自责。

1986年5月，柳德米拉·朱莱在切尔诺贝利核电站行政生活楼的医疗站连续值了八个12小时的班。 5月23日凌晨，当第三和第四发电机组的电缆隧道发生大规模火灾时，尽管起火区域的辐射水平高达每小时200伦琴，她仍再次挺身而出，救助消防员。

“切尔诺贝利”博物馆强调，她在戒毒和精神科诊室的工作经验变得无比宝贵： 这位助理医生曾协助稳定那些因辐射而患上所谓“辐射性精神病”的患者——这是一种表现为严重兴奋和过度活跃的状态。

柳德米拉·朱莱在切尔诺贝利工作直至1995年，直到某次值班时突然昏厥。在普什奇-沃迪察放射学中心接受治疗后，她被认定为残疾人。

退休后，柳德米拉·朱莱投身于公益事业：她协助在基辅的一所学校筹建切尔诺贝利博物馆，向年轻人发表演讲，并珍视着那些曾并肩作战的清理工同事们的记忆。

在普里皮亚季完成去污处理后的一次探访中，她终于得以走进自己的公寓。 在空荡荡的房间里，尤里·贝兹迪克的短篇小说集《永别》敞开着躺在地板上——她将这本书作为纪念品带回了基辅。 而在原医疗分队的大楼里，还留着她的那双小鞋，每次来到隔离区时，她都会检查一下这双鞋。

柳德米拉·朱莱最后一次回到家乡普里皮亚季是在2024年， 2025年，她参与了为纪念悲剧发生40周年而制作的纪录片项目《切尔诺贝利——女性的命运》。 在国家隔离区管理局，人们将她铭记为一位开朗、充满活力且真诚的女性，直到生命的最后一天，她始终是铭记切尔诺贝利医务人员英勇事迹的代言人。

来源：国家“切尔诺贝利”博物馆、乌克兰隔离区管理国家局

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