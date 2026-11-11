针对“迦太基”案涉案人员、乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜库，已缴纳4400万格里夫纳保释金，共有1113人参与了筹款。 利沃夫律师奥列格·米齐克指出了此类程序的法律特点，以及对汇款人员可能产生的后果。

据该律师介绍，利沃夫当地有一项惯例，即每位保释金缴纳人必须亲自前往看守所。在那里，授权人员会向其说明缴纳保释金的法律后果。

“授权官员会向其说明这一决定的法律后果： 他具体为谁缴纳保释金、自己将承担哪些义务，以及如果被保释人违反其应尽义务，他的钱可能会面临什么情况，”该律师强调道。

米齐克补充道，即使有两三人共同缴纳保释金，他们中的每个人有时也必须亲自前往看守所。“有时，即使由两三人共同缴纳保释金， 每个人仍需亲自前往看守所，出示汇款收据，并确认已被告知其权利、义务以及不履行义务的法律后果。 也就是说，仅仅将钱汇入法院账户是不够的，”他说。

“现在试想一下，如果将这种做法应用到杜卡将军案中的1113名保释金缴纳人身上。每个人都需要进行身份核验，每个人都需要被告知法律规定的后果，每个人都必须在充分知情的情况下确认自己作为保释金缴纳人的决定。 这将耗费多少时间？”这位律师强调道。

奥列格·米齐克总结道，保释金既不是慈善捐款，也不是共同募捐的捐款，而是一种程序性工具，它涉及具体的法律义务和财务后果。 因此，该律师提出疑问：为何不同机构向担保人说明法律后果的程序实际上会存在如此大的差异。

此前，国家反腐败局探员拘留了乌克兰安全局（SBU）国家主权保护部第一副主任、将军谢尔盖·杜卡。

安全局已开始为杜卡将军筹集保释金。

然而，前SBU将军杜库的保释金至今仍未全额缴纳。

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