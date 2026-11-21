乌克兰人民代表、 “欧洲团结”党领袖彼得·波罗申科推测，最高法院可能会限制外国使馆代表在其关于撤销制裁的诉讼审理期间的出席。 原定于周二举行的听证会将审理此案。

据波罗申科称，法院可能会以案卷中存在标有“仅供公务使用”字样的信息为由，作为不允许外交官旁听的依据。该诉讼涉及2025年初针对他实施的制裁。

"刚刚获悉，当局企图在11月24日阻挠最高法院大法庭依法审理我的诉讼——该诉讼旨在撤销针对我作为反对派领袖及乌克兰第五任总统所实施的非法、违宪、非司法且带有政治动机的制裁。 怎么说呢？当局以该案中据称存在标有‘DSK’（仅限公务使用）机密等级的信息为由，声称因此不能在众多使馆代表在场的情况下审理此案。 “而这一诉讼过程引起了全球媒体和外交官们的极大关注，”波罗申科在哈利法克斯（加拿大）国际安全论坛现场发表的视频讲话中说道，该视频已发布在Facebook上。

与此同时，他指出，针对他的制裁案已审理近两年，而关于干预最高法院工作的指控，最高反腐败法院已作出裁决。 “不能一边打压反对派、侵犯人权、干预最高法院的工作， 却又用另一只手宣称我们正在捍卫法治、法官独立、人权及媒体自由等基本原则，”这位政治家强调道。

波罗申科呼吁“终于要依法且尽快审理此案”。

据报道，2025年2月13日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基签署了关于国家安全与国防委员会（NSDC）2月12日决议的总统令，题为“关于实施针对个人的特殊经济及其他限制性措施（制裁）”。 根据该文件的附件，制裁针对五名自然人： 波罗申科、商人伊戈尔·科洛莫伊斯基、“金融与信贷”银行前所有者康斯坦丁·热瓦戈、普里瓦特银行前共同所有人根纳季·博戈柳博夫以及前议员维克多·梅德韦丘克。

波罗申科已向最高法院提起上诉。 4月17日，法院在乌克兰议员以及欧盟代表团外交官、德国、波兰、奥地利、瑞典、立陶宛、丹麦等国使馆代表在场的情况下，开始审理该诉状。 波罗申科方面的代表强调，作为一名身在乌克兰境内的乌克兰公民，对他实施制裁是非法的，因为只有俄罗斯联邦将他视为“恐怖分子”。因此，根据法律，实施制裁没有任何依据。

2026年7月，隶属于最高法院的行政上诉法院（KAAS VS）驳回了波罗申科关于撤销国家安全与国防委员会（RNBO）决定所实施制裁的诉讼请求。 该裁决是在由五名法官组成的合议庭审理此案时，两名法官提出不同意见的情况下作出的。波罗申科及其律师已向最高法院大法庭对该裁决提出上诉。

此外，9月2日，在乌克兰最高拉达“关于调查国家权力机关、其他国家机关及国有经济主体官员可能实施的、可能损害乌克兰经济安全的违法行为”临时调查委员会的会议上，有消息称， 总统办公室前副主任伊琳娜·穆德拉曾通过最高法院行政案件分庭庭长伊戈尔·达舒廷，就针对波罗申科的制裁措施向该分庭的法官施加压力。 该政客的律师已就上述施压行为向最高司法委员会（VRP）、乌克兰国家反腐败局（NABU）及总检察长办公室提交了申诉。

最高法院将于7月10日宣布针对波罗申科制裁措施的裁决。

波罗申科呼吁在迈向加入欧盟的道路上不要拖延改革。

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