波罗申科呼吁在迈向加入欧盟的道路上不要拖延改革

乌克兰人民代表、 “欧洲团结”党领袖彼得·波罗申科表示，法治领域的改革及其他关键变革不能推迟到战争结束之后。 他认为，在欧盟委员会发布《2026年乌克兰加入欧盟进程年度报告》后，该国必须加快履行欧洲一体化承诺。

“对乌克兰而言，这份报告是欧洲一体化进程中的一份成绩单。它对我们的进展所作的评估，并非基于政治承诺，而是基于具体行动、已履行的义务以及取得的成果，”波罗申科在Facebook上写道。

他表示，尽管乌克兰在全面战争背景下朝着加入欧盟的目标取得了进展，但在法治和民主领域仍存在一系列未解决的问题。

波罗申科将确保宪法法院的独立性、完成司法改革、 改革检察院和国家调查局、维护反腐败机构的独立性，以及保障议会反对派的权利、政治多元主义和媒体自由。

“欧洲团结”党领袖强调，欧盟委员会的报告中首次纳入了针对乌克兰公民的个人制裁问题，以及遵守《欧洲人权公约》条款的必要性。

他认为，欧盟委员会的报告应成为政府及最高拉达制定具体行动计划的基础，该计划应包含明确的时限和执行指标。

“我们的目标始终如一——乌克兰成为欧盟的正式成员国。我们不仅要迅速走完这条路，还要有尊严地走下去，捍卫我们为之奋斗的自由与民主，”他总结道。

波罗申科还呼吁政府进入“欧洲一体化加速模式”，并加快落实所有谈判章节的指标。

欧盟委员会正在制定一份关于乌克兰加入欧盟的审慎计划——Politico Europe。

此前有报道称，欧盟委员会正在制定一份关于乌克兰加入欧盟的审慎计划——Politico Europe。

乌克兰力争在2027年上半年完成7个欧盟入盟谈判章节——科雷茨基。

10月13日，欧盟正式为乌克兰加入欧盟开启了两个新的谈判模块。

乌克兰和匈牙利计划成立一个政府间委员会，以解决布达佩斯方面阻挠三个谈判模块的问题。这些模块的开启对于推动乌克兰走向加入欧盟至关重要。

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