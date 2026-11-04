11月4日，乌克兰国家反腐败局（NABU）称，一名乌克兰安全局的高级官员阻碍了搜查行动。 据该局称，该官员威胁要对侦探使用枪支，并阻止他们进入经最高反腐败法院批准的调查现场。

乌克兰国家反腐败局通报了这一情况。乌克兰安全局（SBU）的特警也赶到了现场。

据关于搜查行动的通报显示，调查行动针对的是乌克兰安全局少将谢尔盖·杜卡。不过，国家反腐败局在最初的通报中并未透露被搜查官员的姓名，也未披露案件的其他细节。

杜卡现任乌克兰安全局国家主权保护部第一副主任。 2025年7月，他曾是针对国家反腐败局（NABU）工作人员进行大规模搜查的负责人之一。当时，安全局对该局侦探开展了50余项调查行动，随后鲁斯兰·马哈梅德拉苏洛夫和维克多·古萨罗夫被羁押。

杜卡的下属可能伪造了作为指控这些侦探依据的文件，并为相关案件提供了行动支持。

来源：NABU

2023年，总统弗拉基米尔·泽连斯基授予杜卡乌克兰安全局（SBU）准将军衔。

此前，NABU和SAP曾就克拉夫琴科关于在奥地利策划袭击的声明作出回应。

此外，NABU和SAP已完成对国家公司粮食被侵占案的调查。

在此之前，NABU曾揭露了一起价值2900万美元的粮食失踪案。

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