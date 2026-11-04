欧盟大使认为欧盟委员会关于扩大的新报告对乌克兰来说非常棒

欧盟驻乌克兰大使卡塔琳娜·马特诺娃在欧洲委员会报告的正式移交仪式后表示，这份文件对乌克兰而言意义重大，因为尽管面临俄罗斯的侵略，该国仍在欧盟扩大进程的四大领跑国中稳步前行。

她表示，乌克兰已获得一份明确的路线图，其中列出了未来12个月的预期进展；同时，在所有被评估的领域均取得了积极进展，且未发现任何倒退。 马特诺娃强调，乌克兰能够保持领先地位这一事实本身就是一项非凡的成就，而报告中提出的客观建议旨在加速必要的国内改革。

来源：《欧洲真相》。

欧盟委员会发布了年度欧盟扩大报告，其中肯定了乌克兰、摩尔多瓦、黑山和阿尔巴尼亚取得的显著进展，并为这些国家提供了2027年的下一步行动路线图。 为实现2028年底前完成谈判的目标，欧盟委员会建议乌克兰加快在法治、公共治理及少数民族权利保护领域的改革步伐。 黑山仍处于进程领先地位，有望在2026年12月就完成入盟谈判。

据Politico Europe报道，欧盟委员会正在制定一份关于乌克兰加入欧盟的审慎计划。

乌克兰力争在2027年上半年完成欧盟入盟谈判的7个章节——科雷茨基表示。

10月13日，欧盟正式为乌克兰的入盟谈判开启了两个新的谈判模块。

乌克兰和匈牙利计划成立一个政府间委员会，以解决布达佩斯方面阻挠三个谈判模块的问题。这些模块的开启对于推动乌克兰走向加入欧盟至关重要。

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