在利沃夫州的谢普蒂茨基镇，第三独立突击旅的35岁退伍军人叶夫根尼·戈罗日金因自家公寓发生火灾身亡。 该男子在给因战斗负伤而失去的假肢充电时，遭受了严重烧伤。

这起悲剧发生于2026年9月。火灾后，这位退伍军人全身55%的体表面积遭受烧伤。

叶夫根尼曾从德国返回乌克兰参战，后在前线负伤失去了一条腿。

从德国归来保卫乌克兰

叶夫根尼·戈罗日安金自幼随母亲移居德国生活。2024年，他回到乌克兰，并自愿加入了第三独立突击旅。

在战斗中，这名士兵受了重伤。医生虽然成功挽救了他的生命，但不得不截去他的一条腿。由于健康状况原因，这位捍卫者随后被解除军职。

尽管身负重伤，叶夫根尼仍计划与心爱的人共度余生，并不断寻找机会帮助战友。

“即使在截肢后，他仍迫切想回到战友身边，以为或许能重返前线帮助他们。 然而，他的另一条腿也受了伤，正在接受治疗，因此重返前线根本无从谈起，”这位退伍军人的母亲奥莱娜在接受“Neo Radio Sheptytsky”采访时说道。

装填假肢时发生火灾

悲剧发生在9月5日约16:15。谢普蒂茨基区一栋九层住宅楼的八楼公寓内突发火灾。据一位邻居称，起火前她听到了爆炸声。

据该媒体报道，当天这位退伍军人将自己的电子假肢放在充电器上充电。火灾导致该男子全身55%的皮肤面积烧伤。

叶夫根尼娅被送往医院。医护人员奋力抢救了十天，但这位退伍军人仍于9月15日去世。

警方表示，根据火灾原因鉴定结论，起火系电力线路短路所致。除房主外，还有一名男子被送往医院。

不过，执法部门并未明确说明起火源是充电设备本身，还是假肢的电池。

人们在谢普蒂茨基区的圣约萨法特教堂为这位捍卫者举行了告别仪式。悲剧发生后，叶夫根尼娅的母亲呼吁军人和平民截肢者在给电子假肢充电时务必格外小心。

停电期间如何安全给电子假肢充电

现代仿生和微处理器假肢可由锂离子电池供电。电池损坏、过热以及违反使用条件都会造成起火风险。

使用此类设备时，应特别关注电网状况，并严格遵守特定假肢型号的制造商说明。

安全充电的主要建议：

使用原装或制造商推荐的充电器；

充电时切勿离开假肢无人看管；

将设备放置在坚硬且不易燃的表面上，远离织物和取暖设备；

遵守制造商规定的温度范围；

使用适当的电源过压保护装置；

请勿使用损坏的电缆、适配器和插座；

请勿自行维修假肢电池，应联系授权服务中心。

若设备出现冒烟、嘶嘶声、刺鼻气味或过热现象，应立即停止使用。若发生火灾，应立即撤离危险区域，并拨打101或112报警。

据《你的城市》报道。

值得一提的是，乌克兰首次为退伍军人开展了独特的假肢安装手术。

基辅已为战争受害者启动了一项免费的假肢安装计划。

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