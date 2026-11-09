执法部门查获了发生在四个州的天然气凝析油盗窃案

在基辅州、切尔尼戈夫州、波尔塔瓦州和苏梅州，执法部门在“乌克兰石油”股份公司安全部门的支持下，破获了一起非法接入输油管道并盗窃原油的案件。 乌克兰国家石油天然气公司（Naftogaz）董事会代理主席谢尔盖·费多连科通报了这一情况。

“上周，在基辅、切尔尼戈夫、波尔塔瓦和苏梅州进行了搜查。 调查人员正在核查可能存放被盗天然气凝析油及其非法加工而成的石油产品的地点。此次搜查是执法部门在‘乌克兰石油天然气集团’安全部门支持下，经过长期侦查行动取得的成果，”他在帖文中写道。

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本案由基辅州警方负责调查，国家警察局战略调查部提供行动支持，基辅州检察院负责诉讼指导。乌克兰石油公司的专家正与调查人员共同参与搜查工作。

消息来源——谢尔盖·费多连科在Facebook上发布。

利沃夫州库利科夫镇一名23岁的居民因非法侵占汽车及从电器商店盗窃，被判处5年零2个月有期徒刑。 此外，他还须向面包车车主赔偿超过28.4万格里夫纳的财产损失和3.5万格里夫纳的精神损害赔偿，并归还从商店盗取的财物。

在基辅，一名24岁男子用石头砸碎一辆雷克萨斯汽车的车窗，潜入车内后在车内睡着，随后被通知涉嫌犯罪。他可能因此面临最高三年限制自由的刑罚。

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