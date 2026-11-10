2026年11月10日东正教命名日：谁在庆祝“天使日”以及名字的含义

11月10日，名为奥雷斯特、康斯坦丁、格奥尔基、尤里和罗迪翁的男性将庆祝自己的名字日。 在流行的历法中，这一天还会提到鲍里斯、丹尼斯、伊万、尼古拉、米哈伊尔、亚历山大、彼得等人，而女性名字中则有安娜和奥尔加。 下面我们将为您介绍这些名字各自的含义，以及如何向寿星送上最恰当的祝福。

根据新教会历，11月10日是纪念七十位使徒的日子——埃拉斯图斯、奥林帕斯、罗迪昂、索西帕特拉、夸尔塔和特尔提乌斯。此外，这一天还纪念曾担任医生的殉道者奥雷斯特。 部分庆祝天使日的名字正是与这些圣人相关的。

在不同的名字纪念日历中，名单可能更为广泛。因此，这一天不仅向那些名字与教会纪念日直接相关的人致以祝贺，也向那些名字在传统日历中被列出的人致以祝贺。

11月10日的女性名字

安娜——这个名字源自古犹太语，其含义为“仁慈”、“恩典”或“恩宠”。它拥有悠久的圣经渊源，至今仍是许多国家最常见的女性名字之一。

奥尔加（Olga）——这个名字源自斯堪的纳维亚，与古形式“Helga”相关。其含义可译为“神圣”、“圣洁”或“光明”。 在乌克兰，这个名字早已成为传统，并有几个亲昵的昵称形式——奥柳西亚、奥列奇卡、奥尔卡。

11月10日的男性名字

奥雷斯特（Орест）——这个名字源自古希腊语。它与“山”一词相关，因此其含义被解释为“山地”或“居住在山中的人”。 在教会历中，这一天纪念殉道者奥雷斯特，他是一名医生。

罗迪昂——源自希腊语。一种常见的解释将其与罗德岛联系起来，即“罗德岛的居民”。此外，该名字也与古希腊形式“伊罗迪昂”相关。

康斯坦丁——源自拉丁语单词constans，意为恒定的、坚定的或不变的。这个名字象征着坚定与毅力。

格奥尔基——这个名字源自古希腊语。它由词根georgos衍生而来，意为农夫或耕作土地的人。该名字具有宗教传统，在许多国家都很常见。

尤里（Юрій）——与格奥尔基（Георгій）同源的名字。它同样与古希腊语中意为“农夫”的词汇相关。在乌克兰传统中，尤里（Юрій）作为独立的名字形式早已存在。

鲍里斯（Boris）——一个斯拉夫语源的名字。它常与古名“鲍里斯拉夫”（Borislav）相关联，被解释为“战斗中光荣的”或“为荣耀而战的人”。关于该名字的确切来源，存在几种说法。

德尼——源自希腊名字迪奥尼西奥斯（Dionysios）。它与古希腊神狄俄尼索斯（Dionysus）的名字有关。在传统解释中，其含义为“献给狄俄尼索斯的人”。

伊万——是古希伯来名字约哈南的乌克兰语形式。其含义为“仁慈的上帝”或“上帝的恩典”。这是基督教传统中最古老、最普遍的名字之一。

尼古拉——这个名字源自希腊语，由“胜利”和“人民”两个词根构成。因此，它通常被译为“万民的胜利者”。

米哈伊洛——源自古希伯来名字米哈埃尔。其含义为“谁能与上帝相比？”。这个名字源自《圣经》，并与大天使米迦勒有关。

内斯托尔——这个名字源自古希腊语。它与希腊语单词nostos相关，意为归来。另一种说法认为，该名字可能意为记忆者。

亚历山大——源自希腊名字亚历山德罗斯（Alexandros）。其译义为“人民的捍卫者”或“守护者”。这个名字历史悠久，在许多国家都很常见。

阿列克谢——同样源自希腊语。该名字的含义是“捍卫者”、“守护者”。虽然其起源不同，但含义上与亚历山大这个名字相近。

彼得——源自古希腊语petros，意为石头或岩石。这个名字象征着坚固与可靠。由于使徒彼得的缘故，它在基督教中占据着特殊地位。

埃拉斯特——这个名字源自古希腊语，意为“最受喜爱者”或“心之所向”。埃拉斯特是“七十门徒”之一，人们于11月10日纪念他们。

奥林普——这个名字源自希腊语，与奥林匹斯山的名称有关。在古希腊神话中，该山被视为众神的居所。这一天，教会纪念使徒奥林普。

索西帕特——一个罕见的希腊语男性名字。其含义可解释为“被父亲救下的人”。索西帕特同样属于七十门徒之一。

夸尔特——这是一个源自拉丁语的名字，由词汇quartus（意为第四）衍生而来。在教会历法中，会纪念使徒夸尔特，他与其他基督门徒一同受到尊崇。

特尔提乌斯——源自拉丁语tertius，意为第三。这是七十门徒中一位使徒的名字，他的纪念日同样在11月10日。

什么是圣名日以及如何庆祝

圣名日，或称命名日，是纪念那位在洗礼时赋予人名字的圣人的日子。在基督教传统中，圣人被视为人的天界守护者，人们可以向其祈祷并请求支持。 通常，过名日的人会以祈祷开始这一天，或前往教堂。也可以点燃蜡烛，感谢自己的天界守护者，并与亲朋好友共度时光。 庆祝活动不必过于隆重——最重要的是，这一天能充满温暖的话语与关怀。

在向他人道贺时，可以祝愿对方身体健康、内心平和、精神安宁、充满力量并得到上帝的庇佑。此外，还可以提醒对方，他的名字背后有着独特的故事和特殊的意义。

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