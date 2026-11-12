2026年11月12日东正教命名日：谁在庆祝“天使日”以及名字的含义

2026年11月12日，名为伊万、尼尔和格里戈里 的男士们将迎来名字日。 根据古老的教会历法，这一天是阿纳斯塔西娅、齐诺维娅、埃琳娜、齐诺维、约瑟夫、马克、斯捷潘等人的名字日。 下面我们将介绍与这一日期相关的名字、它们的来源以及含义。

名字日是纪念那位在受洗时被赋予名字的圣人的日子。 圣名日与天上的守护圣人相关，因此其日期不一定与生日一致。根据新儒略历，11月12日，东正教信徒特别纪念殉道者约萨法特、 波洛茨克大主教、圣约翰·仁慈者、圣尼尔以及蒙福的殉道者格里高利·拉科塔。

11月12日的女性名字

根据旧教会历，11月12日是名为阿纳斯塔西娅、齐诺维娅、埃琳娜、叶夫特罗皮娅和克莱奥帕的女性的命名日。其中既有常见的名字，也有罕见的名字。

阿纳斯塔西娅——这个名字源自希腊语，意为“复活”、“重生”。它象征着更新、希望和新的开始。 该名字的普及得益于基督教传统中对同名圣徒的敬奉。

齐诺维娅是男性名字齐诺维的女性形式。该名字源自希腊语，意为“宙斯的力量”或“宙斯的恩赐”。人们常将这个名字与精神坚韧和坚强的性格联系在一起。

埃琳娜——源自古希腊的名字。传统上被解释为“明亮的”、“闪耀的”或“火炬”。它象征着美丽、光明与智慧，至今仍是最受欢迎的女性名字之一。

叶夫特罗皮娅——一个源自希腊的罕见名字。它与“好运”和“机敏”的含义相关。该名字历史悠久，在基督教圣人名录中亦有记载。

克莱奥帕（Kleopa）——一个源自希腊的名字，常与克利奥帕特拉（Cleopatra）相关联。其组成部分传统上被解释为“荣耀”和“父亲”。这个名字较为罕见，且拥有悠久的教会渊源。

11月12日的男性名字

根据新教会历，这一天庆祝的圣名包括伊万、尼尔、约萨法特、格里戈里和阿基。 按旧历，名单中还包括齐诺维、约瑟夫、马克、马尔基安、斯捷潘、斯特凡、特伦提等名字。

伊万——这个名字源自古希伯来语，意为“仁慈的上帝”或“上帝的恩典”。它是乌克兰最常见的男性名字之一。其昵称包括伊万科、伊瓦斯、伊万奇克。

尼尔——这个名字源自希腊语，与一条著名的非洲河流同名。它在基督教传统中有所体现，特别是圣尼尔·米罗托奇维和圣尼尔·波斯尼克的名字中。

格里戈里——这个名字源自希腊语，意为“警觉的”、“不眠者”。它传统上与机敏、智慧和明理相关联。 这一天纪念蒙福的殉道者格里高利·拉科塔。

阿希亚——一个源自古希伯来语的罕见男性名字。其意为“我的兄弟是主”。该名字与《圣经》中的先知阿希亚·西洛人有关。

齐诺维——这个名字源自希腊语，传统上被解释为“宙斯的力量”或“宙斯的恩赐”。它历史悠久，与早期基督教圣徒有关。

约瑟夫——这个名字源自古希伯来语，意为“上帝将使之增多”或“愿主赐予”。它因《圣经》中的人物而闻名，并在基督教传统中广泛流传。

马尔库斯——这个名字源自拉丁语。它与罗马战神马尔斯有关，因此一种常见的解释是“献给马尔斯”。这个名字象征着果敢与力量。

马尔基安——这个名字源自拉丁语，与姓氏“马尔提乌斯”相关。它也被解释为“献给战神马尔斯”。该名字具有古罗马渊源。

斯捷潘——这个名字源自希腊语，意为“冠冕”或“花环”。在古代，花环是胜利、尊崇和荣耀的象征。其昵称包括斯捷潘科、斯捷普奇克等。

斯特凡（Stefan）是名字斯捷潘的希腊变体，同样可译为“冠冕”或“王冠”。这两种形式具有共同的渊源和含义。

特伦蒂——拉丁语源的名字，与古罗马的家族名Terentius相关。其确切的原始含义尚未最终确定。

阿尔泰玛——一个罕见的希腊语名字，与名字阿尔泰米伊以及女神阿尔忒弥斯有关。传统上将其解释为“献给阿尔忒弥斯”。

瓦尔萨瓦——一个源自阿拉米语的名字，因《圣经》传统而闻名。其含义与“安息日的儿子”或“安息之子”这一说法相关。

克莱奥帕——一个源自希腊的男性名字，其含义与“父亲的荣耀”相关。该名字见于早期基督教文献。

如何庆祝守护天使日

在东正教传统中，圣名日首先是一个精神节日，旨在纪念天上的守护圣人。 过名日的人可以前往教堂，向自己名字所纪念的圣人祈祷，点燃蜡烛，并感谢圣人给予的精神支持。

庆祝活动不必过于隆重。这一天可以与家人共度，与亲近的人相聚，或者只是接受朋友们的真诚祝福。最重要的是关注、温暖的话语和温馨的氛围。

在“守护天使日”的祝福中，人们通常会祝愿对方身体健康、内心平和、幸福美满，并蒙受上帝的祝福。例如：“祝你守护天使日快乐！ 愿天上的守护天使时刻保佑你，助你克服困难，赐予你力量、信念和行善的灵感。」

天使节祝福语

以下是几句用自己的话写给亲人、朋友或同事的简短祝福：

伊万，祝你名字日快乐！愿你身体健康、拥有真挚的朋友、家庭温馨，并愿你最珍视的梦想成真。

尼尔，祝你圣名节快乐！愿你相信自己，充满灵感，并拥有那些总会在你需要时伸出援手的人。

祝你圣名节快乐！愿天上的守护天使保佑你远离灾祸，愿每一天都带来安宁与好消息。

祝你名字日快乐！愿心中充满爱，家中温馨舒适，身边有最亲爱的人相伴。

祝你圣名节快乐！愿身边总有那些能与你分享喜悦、让你做最真实自己的亲人。

生日快乐！愿未来充满幸福的时刻、愉快的相遇，以及无数让你展露笑颜的理由。

生日快乐！愿机遇多于阻碍，愿梦想一点点变成现实。

祝贺！愿这一年带给你难忘的回忆、新的朋友和重要的胜利。

生日快乐！学会为简单的事物感到快乐，永远不要失去对自己的信心。

节日快乐！愿你拥有健康、富足，以及即使在最寒冷的日子里也能温暖人心的温暖。

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