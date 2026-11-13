+6° 基辅 (Kyiv) +4° 华沙 (Warsaw) +11° 华盛顿 (Washington)
$ 45.46 € 50.29 zł 11.42
$ 45.46 € 50.29 zł 11.42
+6° 基辅 (Kyiv) +4° 华沙 (Warsaw) +11° 华盛顿 (Washington)
重点 乌克兰

2026年11月13日东正教命名日：谁在庆祝“天使日”以及名字的含义

Єлизавета Баздирєва 13 十一月 2026 07:00
2026年11月13日东正教命名日：谁在庆祝“天使日”以及名字的含义

根据新教会历，11月13日，东正教信徒会纪念圣约翰·金口，并缅怀殉道者安东宁、尼基福尔和赫尔曼，以及殉道者马内法。 这一天，伊万、赫尔曼、安东宁、尼基福尔和马内法将庆祝名字日下面我们就来介绍一下这些名字的由来、含义，以及如何向亲友送上节日祝福。

 

圣名日不仅仅是一个收到祝福的契机。对于基督徒来说，这首先是纪念那位圣人的日子——人在受洗时正是以这位圣人的名字命名的。因此，圣名日具有精神层面的意义，其日期与教会历息息相关。

11月13日同时纪念多位圣人。这一天的名字中既有乌克兰人熟悉的伊万和赫尔曼，也有较为罕见的安东宁、尼基福尔和马内法。

女性名字

马内法

马内法——一个源自古犹太语的罕见女性名字。 在乌克兰东正教（PTSU）的圣名词典中，其含义被解释为“特定部分”。11月13日纪念为基督教信仰殉道的凯撒利亚殉道女圣徒马内法。在教会传统中，她也被称为马内菲娅。

这个不寻常的名字在现代日常生活中几乎不见，却有着悠久的历史。亲昵地称呼马内法时，可以叫她马内奇卡或马纽涅。

男性名字

伊万

伊万是乌克兰最常见的名字之一。它源自古希伯来语，由名字“约哈南”演变而来。其含义为“仁慈的上帝”、“主施怜悯”。 这个名字因基督教传统而广为流传，并在世界许多国家闻名。在乌克兰语中，有许多亲昵的称呼形式：伊万科、伊瓦斯、伊万奇克。

赫尔曼

赫尔曼源自拉丁语。它与拉丁语单词germanus相关，意为亲生的、兄弟般的或血脉相连的。 在乌克兰东正教（ПЦУ）的圣名表中，其含义被译为同血脉的。这个名字历史悠久，在欧洲各国广泛使用。昵称形式有赫尔曼奇克和赫拉。

安东宁

安东宁是一个源自拉丁语的男性名字，与古罗马的安东尼家族姓氏有关。 其确切的原始含义尚未最终确定，因此诸如“战士”或“勇敢”之类的流行解释不应被视为经证实的译法。 该名字历史悠久，并因同名圣人而在基督教传统中得以确立。乌克兰语形式包括：安廷、安东科、安东宁科。

尼基福尔

尼基福尔——一个源自希腊的名字。它由nike（胜利）和phero（携带）两个词构成。因此，其含义为“胜利的使者”或“带来胜利的人”。 这个名字拥有悠久的教会历史，尽管如今在乌克兰并不常见。其温和的变体形式是尼基福尔科。

约翰·金口是谁

11月13日，东正教会还会纪念圣约翰·金口——君士坦丁堡大主教，也是最著名的基督教传道者之一。 他生活于4至5世纪，因其布道而闻名于世。约翰通俗易懂地阐释《圣经》，宣讲仁爱、公义以及帮助穷人。正因他非凡的雄辩才能，他获得了金口这一绰号。

这位圣徒留下了丰富的神学遗产。特别是，与他的名字密切相关的是《约翰·金口圣体礼仪》，至今仍在东正教教堂中举行。

什么是守护天使日以及如何庆祝

天使日（或称命名日），是纪念与个人同名的守护圣人的日子。在基督教传统中，人们认为这位圣人是天上的护佑者，也是灵性生活的典范。

通常在这一天，过名日的人会前往教堂，向自己的天界守护者祈祷，并感谢他的庇佑。此外，也可以与家人共度时光、与朋友相聚，或者单纯地多关注一下亲近的人。 无需举办盛大的宴席或喧闹的庆祝活动——最重要的是，让这一天充满善行与真诚的交流。

需要记住的是，个人的天使日取决于受洗时所取圣人的名字。如果该圣人的纪念日一年中有多天，通常会选择生日之后最近的那一天。

如何祝贺11月13日的圣名日

在这天，人们会祝愿寿星身体健康、内心平和、生活安康，并得到天界守护者的庇佑。祝福语不必冗长或庄重，最重要的是发自内心地说出温暖的话语。

例如，可以这样祝福：“祝你圣名节快乐！愿你的天界守护者保佑你远离厄运，在艰难时刻赋予你力量，并帮助你找到正确的道路。祝你身体健康、内心平和、充满爱，身边总有善良的人相伴！”

或者更简短一些：“祝你圣名节快乐！愿你的生活中充满更多明媚的日子、欢欣的理由和美好的相遇。祝你身体健康、内心安宁，并蒙上帝的祝福！”

关注我们在
下载我们的应用程序