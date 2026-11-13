2026年11月13日东正教命名日：谁在庆祝“天使日”以及名字的含义

根据新教会历，11月13日，东正教信徒会纪念圣约翰·金口，并缅怀殉道者安东宁、尼基福尔和赫尔曼，以及殉道者马内法。 这一天，伊万、赫尔曼、安东宁、尼基福尔和马内法将庆祝名字日。下面我们就来介绍一下这些名字的由来、含义，以及如何向亲友送上节日祝福。

圣名日不仅仅是一个收到祝福的契机。对于基督徒来说，这首先是纪念那位圣人的日子——人在受洗时正是以这位圣人的名字命名的。因此，圣名日具有精神层面的意义，其日期与教会历息息相关。

11月13日同时纪念多位圣人。这一天的名字中既有乌克兰人熟悉的伊万和赫尔曼，也有较为罕见的安东宁、尼基福尔和马内法。

女性名字

马内法

马内法——一个源自古犹太语的罕见女性名字。 在乌克兰东正教（PTSU）的圣名词典中，其含义被解释为“特定部分”。11月13日纪念为基督教信仰殉道的凯撒利亚殉道女圣徒马内法。在教会传统中，她也被称为马内菲娅。

这个不寻常的名字在现代日常生活中几乎不见，却有着悠久的历史。亲昵地称呼马内法时，可以叫她马内奇卡或马纽涅。

男性名字

伊万

伊万是乌克兰最常见的名字之一。它源自古希伯来语，由名字“约哈南”演变而来。其含义为“仁慈的上帝”、“主施怜悯”。 这个名字因基督教传统而广为流传，并在世界许多国家闻名。在乌克兰语中，有许多亲昵的称呼形式：伊万科、伊瓦斯、伊万奇克。

赫尔曼

赫尔曼源自拉丁语。它与拉丁语单词germanus相关，意为亲生的、兄弟般的或血脉相连的。 在乌克兰东正教（ПЦУ）的圣名表中，其含义被译为同血脉的。这个名字历史悠久，在欧洲各国广泛使用。昵称形式有赫尔曼奇克和赫拉。

安东宁

安东宁是一个源自拉丁语的男性名字，与古罗马的安东尼家族姓氏有关。 其确切的原始含义尚未最终确定，因此诸如“战士”或“勇敢”之类的流行解释不应被视为经证实的译法。 该名字历史悠久，并因同名圣人而在基督教传统中得以确立。乌克兰语形式包括：安廷、安东科、安东宁科。

尼基福尔

尼基福尔——一个源自希腊的名字。它由nike（胜利）和phero（携带）两个词构成。因此，其含义为“胜利的使者”或“带来胜利的人”。 这个名字拥有悠久的教会历史，尽管如今在乌克兰并不常见。其温和的变体形式是尼基福尔科。

约翰·金口是谁

11月13日，东正教会还会纪念圣约翰·金口——君士坦丁堡大主教，也是最著名的基督教传道者之一。 他生活于4至5世纪，因其布道而闻名于世。约翰通俗易懂地阐释《圣经》，宣讲仁爱、公义以及帮助穷人。正因他非凡的雄辩才能，他获得了金口这一绰号。

这位圣徒留下了丰富的神学遗产。特别是，与他的名字密切相关的是《约翰·金口圣体礼仪》，至今仍在东正教教堂中举行。

什么是守护天使日以及如何庆祝

天使日（或称命名日），是纪念与个人同名的守护圣人的日子。在基督教传统中，人们认为这位圣人是天上的护佑者，也是灵性生活的典范。

通常在这一天，过名日的人会前往教堂，向自己的天界守护者祈祷，并感谢他的庇佑。此外，也可以与家人共度时光、与朋友相聚，或者单纯地多关注一下亲近的人。 无需举办盛大的宴席或喧闹的庆祝活动——最重要的是，让这一天充满善行与真诚的交流。

需要记住的是，个人的天使日取决于受洗时所取圣人的名字。如果该圣人的纪念日一年中有多天，通常会选择生日之后最近的那一天。

如何祝贺11月13日的圣名日

在这天，人们会祝愿寿星身体健康、内心平和、生活安康，并得到天界守护者的庇佑。祝福语不必冗长或庄重，最重要的是发自内心地说出温暖的话语。

例如，可以这样祝福：“祝你圣名节快乐！愿你的天界守护者保佑你远离厄运，在艰难时刻赋予你力量，并帮助你找到正确的道路。祝你身体健康、内心平和、充满爱，身边总有善良的人相伴！”

或者更简短一些：“祝你圣名节快乐！愿你的生活中充满更多明媚的日子、欢欣的理由和美好的相遇。祝你身体健康、内心安宁，并蒙上帝的祝福！”

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