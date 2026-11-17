11月17日，祝格里戈里、米哈伊尔、根纳季、扎哈里、伊万和维多利亚名字日快乐。 这一天，东正教会特别纪念圣格里高利·奇蹟者，即新凯撒利亚主教。此外，教会历法中还纪念名为维多利亚、希尔达和费克拉的圣女。

11月17日的男性名字

在东正教传统中，11月17日与纪念圣格里高利·奇蹟者有关。 在其他教会历中，这一天还纪念拉多涅日斯基的尼康尊者、圣像画家拉撒路、受洗后取名米哈伊尔的殉道者戈布罗纳，以及其他圣徒。

以下是该日期名日历中出现的男性名字：

格里高利 ——这个名字源自希腊语，意为“不眠者”、“警觉者”或“细心者”。 以这个名字命名的最著名的圣徒之一是行奇迹的格里高利，即新凯撒利亚的主教。

米哈伊尔——源自古希伯来语。其含义为“谁能与上帝相比？”。这个名字以疑问句的形式出现，强调了上帝的至高无上。 在教会历法中，这一天纪念殉道者戈布罗纳，他受洗时取名米哈伊尔。

根纳季——这个名字源自希腊语。它与单词gennadas相关，意为高尚的、高贵的或出身显赫。在东正教圣人名录中，有几位圣人以此为名。

扎哈尔——源自古希伯来名字扎卡里亚。意为“主记念”或“上帝铭记”。这个名字具有圣经渊源。

伊万——源自古希伯来语。其含义为“仁慈的上帝”或“主施怜悯”。这是《圣经》中名字“约哈南”（Yohanan）最常见的变体之一。

尼康——源自希腊语单词nikē，意为胜利。因此，该名字被译为胜利者。这一天人们纪念拉多涅日斯基的尼康圣人。

拉撒路——源自古希伯来语。意为“上帝帮助了”或“上帝是我的帮助”。以这个名字命名的圣人之一是拉撒路·圣像画家，他曾生活在君士坦丁堡。

马克西姆——这个名字源自拉丁语。它源自拉丁语单词maximus，意为最大的、最伟大的。在教会历法中，这一天特别纪念君士坦丁堡牧首圣马克西姆。

撒迦利亚——是名字“撒迦”的完整形式。该名字源自古希伯来语，意为“耶和华记念”。这个名字因《圣经》中的先知和圣徒而广为人知。

伊拉里乌斯——源自拉丁语Hilarius，意为开朗的、欢快的。这个名字也出现在东正教历法中11月17日的纪念名单中。

叶夫根——这个名字源自希腊语。由意为“好”和“家族”的词汇组合而成，因此传统上被解释为“高尚”或“出身高贵”。

尤斯汀——源自拉丁语。意为“公正的”、“正直的”或“遵守法律的人”。

11月17日的女性名字

在教会历中，这一天提到了几位圣女。其中包括殉道者维多利亚·科尔杜布斯卡、圣女希尔达和圣女费克拉。因此，11月17日可以向拥有以下名字的女士们表示祝贺：

维多利亚——这个名字源自拉丁语，意为“胜利”或“胜利者”。它源自古罗马胜利女神维多利亚的名字。在东正教传统中，这一天纪念殉道者维多利亚·科尔杜布斯卡。

希尔达——这个名字源自古日耳曼语。它与一个意为“战斗”或“斗争”的词有关。 以该名字命名的圣人之一是维特比的希尔达——英国某修道院的院长。

费克拉——这个名字源自希腊语， 由theos （“上帝”） 和kleos （“荣耀”）两个词构成，其含义为“上帝的荣耀”或“为上帝而荣耀”。 在某些东正教圣人历中，11月17日会纪念圣女费克拉。

什么是天使日以及如何庆祝

天使日（或称命名日），是指纪念那位在洗礼时赋予人名字的圣人的日子。在基督教传统中，这位圣人被视为该人的天界守护者。命名日不应与生日混淆。 生日有固定的日期，而天使日则与教会历相关。如果有多个同名的圣人，通常会根据那位被用来命名的人所纪念的圣人的纪念日来确定个人的天使日。

这一天，信徒可以前往教堂，向自己的天界守护者祈祷，并感谢他的庇佑。此外，也可以在家人团聚中庆祝名日，与朋友相聚，或者单纯地花些时间陪伴亲人。

庆祝时不必非要举办盛大的宴席。最重要的是关注与真挚的祝福。人们会祝愿寿星身体健康、平安顺遂、内心安宁、充满喜乐，并蒙受上帝的祝福。 可以这样向对方致以祝福：“天使节快乐！愿你的天上守护者保佑你，帮助你克服困难，并引导你行善。”

关注我们在