11月21日星期六，名叫米哈伊尔、加布里埃尔、帕维尔和拉斐尔的男性，以及名叫玛尔塔和玛尔法（Marfa）的女性将庆祝自己的名字日。 这些名字都源远流长，各有其历史渊源，其中一些还与《圣经》中的人物和大天使有关。下面我们将为您介绍这些名字的含义、来源，以及如何向过名日的亲友送上最诚挚的祝福。

11月21日的女性名字

11月21日的名字列表中有两个女性名字——玛尔塔和玛尔法。这两个名字有着共同的渊源，都与古老的基督教传统相关。

玛尔塔（Marta）是一个源自阿拉姆语的名字。其最常见的含义是“夫人”或“女主人”。这个名字自《圣经》时代便已为人所知：新约中提到的玛利亚和拉撒路的姐姐就叫这个名字。 玛尔塔以体贴周到和热情好客而闻名。她曾在家中接待耶稣，悉心照料起居，并竭尽全力为客人提供最好的款待。 在乌克兰传统中，这个名字有简短而温婉的昵称形式——马托奇卡、玛鲁西亚、玛尔塔西亚。

玛尔法（Marfa）是同一阿拉姆语名字的教会形式。它同样意为“夫人”、“女主人”或“女主人”。 这个名字的传播得益于基督教以及对《圣经》中马尔法的崇敬。在教会文献中，更常见的是“马尔法”这一形式，而在乌克兰的日常生活中，“玛尔塔”这一形式则更为普遍。 昵称变体包括：马尔福奇卡、马尔富西亚、马尔丰卡。这两种形式具有相同的词源，因此含义并无差异。

11月21日的男性名字

这一天的男性名字列表中有四个名字。它们的来源各不相同：有些源自古希伯来语，有些则源自拉丁语或希腊语。

米哈伊洛（Mykhailo）——一个源自古希伯来语的名字。它源自“米哈埃尔”（Michael）一词，意为“谁能与上帝相比？”。这是一个反问句，强调无人能与上帝相提并论。 在基督教传统中，这个名字与大天使米迦勒相关——他是备受尊崇的天界守护者之一。他被视为天军统帅，与邪恶抗争并守护人类。 在乌克兰语中，该名字的常见变体有米哈伊利克（Mykhailyk）、米哈斯（Mykhas）和米什科（Myshko）。

加百列——这个名字源自古希伯来语。其含义为“上帝是我的力量”或“主的权能”。它同样与圣经传统及大天使加百列相关。 据《路加福音》记载，正是他向圣母玛利亚报喜，预告耶稣基督即将降生。正因这一事件，大天使被视为天上的使者，向世人传达来自上帝的重要讯息。 该名字的常见变体包括：加夫里克、加夫里洛、加夫鲁斯。

保罗——一个源自拉丁语的名字。它源自拉丁语单词Paulus，意为小、微小或谦逊。 这个名字最著名的拥有者之一是使徒保罗——基督教的主要传教士之一。 起初他迫害基督徒，但后来自己成为了耶稣的追随者，并将一生奉献给了传播信仰。他的书信被收录于《新约》中。在乌克兰，该名字有“帕夫利克”、“帕夫卢斯”、“帕夫卢沙”等温和的变体。

拉斐尔——一个源自古代犹太的名字。其含义可译为“上帝治愈了”或“上帝的治愈”。 在圣经传统中，拉斐尔是七大天使之一，与治愈、援助及保护旅人密切相关。 他在《多比传》中尤为著名，书中他陪伴主人公踏上旅程，并帮助他克服困难。因此，拉斐尔这个名字常与仁慈、关怀和支持联系在一起。 其简称包括拉法、拉法伊尔科等。

什么是天使日

天使日，或称命名日，是纪念那位在受洗时赋予人名字的圣人的日子。 在基督教传统中，这位圣人被视为人的天界守护者。信徒们会在祈祷中向他求助，请求他的庇护、支持与帮助。

圣名日不应与生日混淆。生日与人降生的日期相关，而圣名日则与教会纪念其守护圣人的日子相关。 如果教会历中有多位同名的圣人纪念日，通常以出生日之后最近的日期为准。

如何庆祝圣名日

在这天，过名日的人可以前往教堂，向自己的天界守护者祈祷，或感谢他给予的庇佑。对于许多信徒来说，参加礼拜和领圣餐是庆祝活动的重要组成部分（前提是已做好相应准备）。

同时，圣名日并不一定非要举办盛大的庆祝活动。可以在家庭聚会中度过，邀请亲友共进晚餐，或者单纯地花时间与亲人交流。最重要的是对当事人的关注和发自内心的祝福。

在民间传统中，名字日通常伴随着祝福、小礼物以及对健康的祝愿。 人们会向寿星赠送鲜花、糖果、书籍或符合其兴趣的物品。其中，那些提及寿星美好品质并祝愿其获得真正所需内容的个人祝福，依然最为珍贵。

如何祝贺11月21日的名字日

名字日的祝福不必冗长或庄重。最合适的莫过于那些关于健康、安宁、爱以及亲人支持的简单而温暖的话语。

你可以这样祝福：“祝你圣名日快乐！愿你的天界守护者永远保佑你，帮助你克服困难，并在关键时刻赋予你力量。 祝你身体健康、内心安宁，身边有真诚的朋友，并拥有许多值得欢欣的理由。」

或者更简短地说：“祝你圣名节快乐！愿生活中充满更多明媚的日子、好消息和愉快的相遇。愿身边总有值得信赖的人，心中永不缺乏信仰、希望和爱。” 11月21日，可以向米哈伊尔、加夫里伊尔、帕维尔、拉法伊尔、玛尔塔和玛尔法送上名字日祝福。别忘了向这一天庆祝名字日的亲人、朋友和熟人说几句暖心的话。

关注我们在