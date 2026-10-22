2026年10月22日东正教命名日：谁在庆祝“天使日”以及名字的含义

10月22日，一些女性和男性名字的拥有者将庆祝自己的名字日。其中包括安娜、伊丽莎白、亚历山大、伊万、德尼、康斯坦丁等。 每个名字都有其独特的历史和含义，而“天使日”正是向亲友致以祝福、祝愿他们健康、幸福和内心安宁的好机会。

根据教会传统和圣名日历，10月22日特别纪念安娜、伊丽莎白、格利凯里娅、卢克雷娅、博格丹娜和塞瓦斯蒂安。在不同的名单中，还可以看到其他名字的变体。 以下简要介绍每个名字的由来和含义。

安娜（Hanna）——这个名字源自古希伯来语，意为“仁慈”、“恩典”或“慈爱”。它拥有悠久的圣经渊源，并在许多国家广泛使用。

伊丽莎白——源自古希伯来语。其含义被解释为“上帝是我的誓言”或“敬畏上帝之人”。这个名字有着悠久的宗教传统，在不同语言中也有许多变体。

格利凯里娅——这个名字源自希腊语，与“甜蜜”或“宜人”一词相关。在教会历法中，它以格利凯里娅的形式出现。

卢克里娅——是与格利克里娅同源的传统名字形式。它同样源自希腊语词根，意为“甜美的”。

博格丹娜（Bogdana）——一个斯拉夫名字，其含义明确为“上帝所赐”。人们将出生被视为特殊恩赐的女孩称为此名。

塞瓦斯蒂亚娜——是男性名字塞瓦斯蒂安的女性形式。它源自希腊语，与“受人尊敬”和“值得尊敬”的含义相关。

10月22日的男性名字

在日历上，这一天有不少男性名字——从常见的亚历山大、伊万到较为罕见的伊拉克利和马克西米利安。以下是它们的含义。

亚历山大——这个名字源自希腊语，意为“人民的捍卫者”。

瓦西里——源自希腊语单词basileios，意为“王室的”或“属于国王的”。

弗拉基米尔——斯拉夫名字。其组成部分传统上与“统治”和“和平”这两个词相关联，因此其含义被解释为“统治世界的人”或“和平的统治者”。

赫尔曼——一个拉丁语源的名字，通常被解释为“亲兄弟”或“兄弟般的”。

格里戈里——源自希腊语，意为“警惕的”、“不眠者”。

丹尼斯——这个名字源自希腊语，与古希腊神狄俄尼索斯（Dionysus）的名字有关。丹尼斯是该名字的常见形式。

扎哈尔——源自古希伯来名字扎卡里亚。其含义为“上帝记起了”或“主记起了”。

伊万——是古希伯来名字约哈南的乌克兰语形式。其含义为“仁慈的上帝”或“上帝的恩典”。

伊拉克利——这个名字源自希腊语，与古希腊英雄赫拉克勒斯（Heracles）的名字有关。其含义可解释为“赫拉的荣耀”。

康斯坦丁——源自拉丁语“constans”，即“坚定的”、“恒久的”、“不变的”。

马克西米利安——拉丁名字，与姓氏“Maximilianus”相关。传统上将其解释为“最伟大的”或“宏伟的”。

尼古拉——源自希腊语，意为“万民的征服者”或“人民的胜利”。

帕夫洛——拉丁语源的名字，意为“小”、“微小”或“谦逊”。

费多尔——是希腊名字西奥多（Theodor）的乌克兰语形式。其含义为“上帝的恩赐”。

塞拉菲姆——这个名字源自希伯来语，与“塞拉菲姆”一词相关——在《圣经》传统中，这是对天界生物的称呼。

马克西姆——源自拉丁语“maximus”，意为“最大的”、“最伟大的”。

彼得——源自希腊语，意为“石头”或“磐石”。

斯捷潘——是希腊名字斯特凡的乌克兰语形式。其含义为“冠冕”或“王冠”。

雅各——这个名字源自古希伯来语。其含义与“脚跟”一词以及《圣经》中关于先祖雅各的故事有关。

西蒙——源自古希伯来语，意为“被听见”或“上帝听见了”。

塞瓦斯蒂安——源自希腊语的名字，意为“受人尊敬的”或“值得尊敬的”。

亚伯拉罕（亚弗拉姆）——一个古希伯来名字，通常被译为“崇高的父亲”或“尊贵的父亲”。

安东宁——拉丁语源的名字，与古罗马的安东尼家族姓氏有关。其确切的原始含义尚未最终确定。

阿韦尔基——一个源自希腊的名字，传统上被解释为“帮助者”或“有益的”。

拉斐尔——一个源自古希伯来语的名字，意为“上帝医治”或“上帝的医治”。

马蒂尼安——拉丁语源的名字，由名字马丁衍生而来。它与古罗马神祇玛尔斯有关。

伊亚姆维利赫——一个源自希腊语的罕见名字，见于早期基督教传说。其原始含义存在多种解释，因此没有确切的翻译。

洛特——一个源自《圣经》的古希伯来名字。其含义常与“帷幕”或“庇护”的概念相关联，尽管这种解释并非无可争议。

安德罗尼克——一个源自希腊的名字，意为“男人的征服者”或“战士的征服者”。

尤文廷——一个罕见的拉丁语名字，源自拉丁语单词juvenis，意为“年轻的”。

阿法纳西娅——是名字阿法纳西的女性形式。源自希腊语，意为“不朽的”。

波普利亚——一个罕见的拉丁语源女性名字，与家族名Publius相关。其确切的原始含义已不可考。

这些名字出现在10月22日的教会圣人纪念名录中，尽管在日常使用中，其中一些如今已几乎不见踪影。

什么是“天使日”

“天使日”（或称“命名日”），是指纪念那位以之命名之人的圣人的日子。在基督教传统中，圣人被视为天上的守护者，其一生则是信仰、仁慈与坚韧的典范。

如果一年中教会历上有多个纪念同名圣人的日子，按照传统，通常会选择距离生日最近的日期。 同时，具体的命名日还取决于该人是以哪位圣人的名义命名的，以及其所属教区遵循的是哪种历法。

如何庆祝名字日

圣名日并不一定非要举办盛大的庆祝活动。对许多人来说，这首先是一个契机，用来重温精神价值、去教堂、祈祷，或者只是与亲人共度时光。

可以通过电话、短信或当面向寿星致以祝福。一些小小的心意同样重要：鲜花、最爱的甜点、一本书或几句温暖的话语。关键不在于礼物的价值，而在于祝福的真诚。

如何祝贺10月22日的圣名日

祝贺时无需华丽辞藻。可以祝愿对方身体健康、爱情美满、好消息不断，在艰难时刻拥有力量，身边总有值得信赖的人。例如：

“祝你圣名节快乐！愿你的生活中充满更多欢乐的时刻、真诚的人，以及让你展露笑颜的理由。”

“祝你圣名节快乐！祝你身体健康、内心安宁、家庭温馨，并愿你最珍视的梦想成真。”

“愿你的守护天使保佑你，帮助你做出正确的决定，并在关键时刻赋予你力量。”

“祝你圣名节快乐！愿身边总有那些支持你、理解你、并与你分享幸福时刻的人。”

10月22日——这是一个绝佳的机会，让我们想起那些拥有这些名字的亲人，并给予他们一些关怀。毕竟，哪怕是一句简短而真诚的祝福，也能让这一天变得更加温暖。

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