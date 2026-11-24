根据新教会历，11月24日是纪念大殉道女圣凯瑟琳和大殉道男圣墨丘利的日子。 这一天，名为凯瑟琳、奥古斯塔和马斯特里迪娅的女性，以及名为墨丘利和波菲里乌斯的男性将庆祝名字日。下面我们就来介绍一下这些名字的由来及其含义。

这一天，东正教会纪念几位名字被收录进教会历的圣人。其中既有常见的女性名字，也有罕见的男性名字。 部分命名日历还收录了按照旧教会历法纪念的圣人名字。

11月24日的女性名字

凯瑟琳

凯瑟琳这一名字源自古希腊语。 传统上，它与希腊语单词katharos相关，意为纯洁、无瑕。尽管该名字的确切来源仍存在争议，但这种解释已成为最普遍的说法。 圣大殉道者亚历山大的凯瑟琳以其智慧和对基督教信仰的虔诚而闻名。该名字的昵称包括：卡特鲁西亚、卡特鲁尼亚、卡佳、卡特里亚。

奥古斯塔

奥古斯塔（Avgusta）这一名字源自拉丁语单词augustus，其含义为神圣的、庄严的、尊贵的。在古罗马时期，该词曾作为统治者的荣誉头衔。 该名字的女性形式在基督教圣名录中得以保留。其简写形式包括阿古西亚、古西亚、古斯塔。

马斯特里迪亚

这是一个源自希腊语的罕见女性名字。其确切含义尚无公认的解释。 据一种说法，它与古希腊人名马斯特尔（Mastor）有关。在东正教传统中，11月24日纪念圣女马斯特里迪亚，她将一生奉献给了祈祷和精神服务。

11月24日的男性名字

墨丘利

水星这一名字源自拉丁语。它与古罗马神祇墨丘利（Mercury）的名字有关，该神被视为贸易、旅行者和使者的守护神。该名字确切的原始含义尚未完全确定。 在基督教传统中，有位生活于3世纪并因信仰而殉道的伟大殉道者墨丘利。此外，这一天还纪念佩切尔斯基的墨丘利圣人。

波菲里

波菲里这个名字源自古希腊语单词“porphyra”，意为“紫色”或“紫色织物”。 在古代，这种颜色被视为权力、财富和高地位的象征。因此，这个名字常与威严和高贵联系在一起。它在东正教历法和11月24日的命名日列表中均有记载。

旧教会历中的名字

遵循儒略历的人，会在公历11月24日纪念那些在旧历11月11日有纪念日的圣人。与这一日期相关的名字包括：

维克多

维克多（Viktor）这个名字源自拉丁语。它由单词victor演变而来，意为胜利者。 在古代，人们将那些在战斗或竞赛中获胜的人称为维克多。在基督教传统中，这一天纪念殉道者维克多。

文森特

维肯蒂这个名字源自拉丁语单词vincens，意为获胜者、胜利的。它拥有悠久的基督教历史，在欧洲各国都很常见。 公历11月24日（或儒略历11月11日）是纪念殉道者文森特的日子。

斯特凡妮达

女性名字斯特凡尼达源自希腊语。它与名字斯特凡以及词汇stephanos（意为“花环”或“王冠”）相关。因此，该名字的含义可译为“戴着花环的”。 在教会传统中，圣女斯捷凡尼达曾与殉道者维克多一同为基督教信仰殉道。

斯捷潘

斯捷潘这一名字源自希腊语单词stephanos，意为花环、王冠。它象征着尊崇与胜利。 这个名字拥有悠久的基督教历史，在乌克兰很常见。其昵称包括：斯捷潘科、斯捷潘奇克、斯捷普科。

费多尔（西奥多）

费多尔这个名字源自古希腊语。它由名字Theodoros演变而来，后者由theos（意为“上帝”）和doron（意为“礼物”）两个词组成。 其含义为“上帝的恩赐”或“由上帝赐予的”。根据旧历，11月24日也是纪念圣西奥多·斯图迪特（Theodor Studites）的日子，他是一位著名的教会活动家，也是圣像崇拜的捍卫者。

米纳

米纳这个名字源远流长，与希腊和埃及的传统有关。关于其含义，目前尚无统一公认的说法。 在旧历东正教历法中，11月11日纪念为基督教信仰殉道的伟大殉道者米纳。

守名日——这是个什么节日

圣名日，或称命名日，是纪念那位圣人的日子，人们在受洗时正是以该圣人的名字命名的。在基督教传统中，人们认为这位圣人是人的天界守护者，会在上帝面前为他代祷。

名字日不一定与生日重合。日期通常根据教会历确定，以纪念那位在受洗时赋予人名字的圣人。

如何庆祝圣名日

传统上，这一天从祈祷开始。信徒可以前往教堂，感谢上帝赐予生命，并祈求自己的天界守护者给予支持与庇佑。如有意愿，还可以进行忏悔并领受圣餐。

之后，可以与家人团聚，邀请朋友，或在亲人的温馨陪伴中度过这一天。最重要的是要记住，名字日不仅具有节日的意义，还具有精神层面的意义。

如何祝贺11月24日的圣名日

祝贺天使日的人们，愿他们身体健康、幸福美满、充满爱意，拥有温馨的家庭和内心的安宁。同时，也适宜祈愿上帝的祝福、天上守护神的庇佑，以及克服生活困难的力量。

可以通过当面、电话或短信的方式送上祝福。哪怕只是几句发自内心的祝福，也能让寿星心情愉悦，让他的节日变得格外特别。

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