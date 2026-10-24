2026年8月24日东正教命名日：谁在庆祝“天使日”以及名字的含义

10月24日星期六，那些名字与东正教传统相关的男女将庆祝自己的名字日。 其中包括齐娜伊达、菲洛尼拉、菲利普、费奥凡和帕纳斯，以及名录中提及的其他名字的拥有者。下面我们将为您介绍每个名字的含义，以及如何向亲友送上“天使日”的祝福。

名字日，或称“天使日”，是纪念那位赋予人名字的圣人的日子。这一日期与一位精神守护者相关联，信徒们会在祈祷中向其求助。

在东正教历法中，10月24日特别纪念使徒腓力、圣费奥凡以及殉道者齐娜伊达和菲洛尼拉。 此外，在该日期的名字纪念列表中，还可以看到帕纳斯、伊万、尼古拉、阿列克谢和彼得等名字。

女性名字及其含义

齐娜伊达

该名字源自古希腊语，意为“由宙斯所生”或“属于宙斯的人”。人们常认为齐娜伊达们具有果断、独立和坚强的性格。

菲洛尼拉

一个源自希腊的罕见名字。它与希腊语中表示“爱”和“亲近”的词汇相关。这个名字发音柔和，在教会传统中因圣殉道者菲洛尼拉而得名。

多姆尼卡

这是一个源自拉丁语的名字，由单词dominicus（意为“主人的”、“属于主的”）衍生而来。 其女性形式传达了“献给主”的含义。该名字在东正教其他日期的名日历中也有出现。

男性名字及其含义

菲利普

该名字源自古希腊语，意为“爱马之人”。它由“philos”（意为“爱”）和“hippos”（意为“马”）两个词组合而成。 在基督教传统中，这个名字与几位圣人有关，特别是使徒腓力。

费奥凡

该名字源自希腊语，意为“神显”或“通过他显现的神”。它由与“神”和“显现”概念相关的词汇组成。该名字因基督教圣徒和教会人士而闻名。

帕纳斯

这是阿法纳西（Afanasii）名字的乌克兰语形式，源自希腊语，意为“不朽的”。这个名字与古老的基督教传统密切相关。

伊万

该名字源自古希伯来语，意为“仁慈的上帝”或“上帝的恩典”。它在乌克兰很常见，并在不同语言中有许多变体。 在基督教中，这个名字与许多圣人有关，特别是施洗约翰。

尼古拉

这个名字源自希腊语，意为“万民的征服者”或“人民的胜利”。它由与“胜利”和“人民”相关的词汇组成。以这个名字命名的最著名的圣徒之一是奇迹制造者尼古拉。

阿列克谢

这个名字源自希腊语，意为“捍卫者”或“守护者”。它与希腊语中表示“捍卫”的动词有关。 在基督教传统中，著名的圣亚历山大被尊为“上帝之仆”。

彼得

这个名字源自希腊语，意为“石头”或“磐石”。它象征着坚固与稳健。基督教中最著名的同名人物是使徒彼得，他是耶稣基督最亲近的门徒之一。

劳伦提乌斯

该名字源自拉丁语，与古罗马城市拉文图姆（Lavrentum）的名称有关。其含义也被解释为“戴着月桂冠的”。在古代，月桂冠是胜利与尊荣的象征。

赫拉克利乌斯

该名字源自希腊语，传统上被解释为“赫拉的荣耀”。它由古希腊女神赫拉的名字和表示“荣耀”的词汇组合而成。这个名字历史悠久，在基督教传统中亦有出现。

费奥凡·佩切尔斯基

这个名字也与希腊语中意为“主显节”的词有关。 在东正教传统中，人们尊崇佩切尔斯基的圣徒费奥凡。教会历中，其纪念日为儒略历10月24日。

什么是“圣名日”

“圣名日”是指纪念与某人同名的圣人的日子。在东正教传统中，人们认为圣人是其同名者的精神守护者。因此，圣名日不仅具有节庆意义，还具有精神意义。

通常在这一天，人们会向自己的天界守护者祈祷、前往教堂，或与亲人共度时光。同时，并不一定非要举办盛大的宴席——只需向对方致以祝贺、给予关注并送上美好祝愿即可。

如何祝贺圣名日

祝贺时无需华丽辞藻。最重要的是真诚地祝愿对方身体健康、内心安宁、充满爱意，并得到亲人的支持。“祝你圣名节快乐！ 愿你的守护天使保佑你，帮助你克服困难，并赋予你力量。祝你身体健康、内心安宁、日子幸福，身边总有值得信赖的人相伴。」

或者更简短地说：“祝你名字日快乐！愿你的内心充满平和，家中充满温馨，生活中充满更多好消息、真诚的人和值得欢欣的理由。” 愿10月24日成为一个美好的契机，让你向亲近的人致以祝福，重温精神传统，并为那些你珍视的人送上一份温暖。

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