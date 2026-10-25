2026年10月25日东正教命名日：谁在庆祝“天使日”以及名字的含义

根据东正教历法，10月25日星期日是纪念几位圣人的日子，这些圣人的名字在名字纪念日历中都能找到。 其中包括女性名字多姆尼卡，以及男性名字马丁、库兹马、安德罗尼克、普罗夫和塔拉赫。下面我们将介绍这些名字的含义、来源，以及如何向过名日的人致以祝福。

名字日，或称“天使日”，与受洗时以某位圣人之名命名的纪念日相关。在教会传统中，这是纪念自己天界守护者的特殊日子。

根据不同的历法传统，东正教历法中这一天纪念的圣人包括：殉道者普罗夫、塔拉赫和安德罗尼克，尊者科斯马·马尤姆斯基，圣多姆尼卡以及圣马丁·仁慈者。 在名字日列表中，还可以看到马卡里亚、塔拉斯、费多特等名字。

女性名字及其含义

多姆尼卡

该名字源自拉丁语。它与单词“dominica”相关，意为“主的”或“献给主的”。在基督教传统中，有一位名为多姆尼卡的殉道者，她也被称为多姆尼娜。

塔维法

该名字源自阿拉姆语，意为“羚羊”。《新约》中曾提及此名：塔维法是来自约帕城的基督徒，以行善和帮助穷人而闻名。 在教会传统中，她被尊为义人。

男性名字及其含义

马丁

该名字源自拉丁语，由古罗马战神“马尔斯”之名衍生而来。其含义被解释为“献给马尔斯”。 以这个名字闻名的圣人之一是“仁慈的马丁”，他是法国图尔市的主教，因仁慈和帮助穷人而被人们铭记。

库兹马

这是希腊名字科斯马（Kosma）的乌克兰语形式。其含义为“秩序”、“装饰”或“和谐”。 该名字因生活在基督教早期几个世纪的圣徒们而闻名，同时也因圣科斯马·马尤姆斯基——一位教会作家和礼拜圣咏的创作者——而广为人知。

安德罗尼克

这个名字源自古希腊语，意为“男中之雄”或“以勇气取胜者”。 它由与“男子”和“胜利”概念相关的词汇构成。安德罗尼克是几位基督教圣人的名字，其中包括一位与普罗夫和塔拉赫一同受尊崇的殉道者。

普罗夫

一个源自拉丁语的罕见男性名字。它与拉丁语单词“probus”相关，意为“诚实”、“正直”或“值得尊敬”。 在东正教传统中，有一位著名的殉道者普罗夫，他曾与塔拉赫和安德罗尼克一同因基督教信仰而受难。

塔拉赫

这是一个源远流长的名字，常见于基督教圣人名录中。其确切含义尚未最终确定。最著名的同名者是殉道者塔拉赫，他与普罗夫和安德罗尼克一同受到尊崇。

马卡尔

这是一个源自希腊语的名字，意为“蒙福的”、“幸福的”。该名字因基督教圣徒而广为流传，其中包括苦行者和修士。 该名字象征着精神上的喜悦与内心的平静。

塔拉斯

该名字源自希腊语，传统上与塔兰托（Tarent）这座城市的名称或希腊名字塔拉西（Tarasi）相关。其确切的原始含义存在多种解释。在乌克兰，这个名字因塔拉斯·舍甫琴科而广为人知，且历史悠久。

费多特

希腊名字“Theodotus”的乌克兰语形式。其含义为“上帝所赐”或“上帝的恩赐”。该名字出现在基督教圣人历中，并与多位圣人相关。

费奥多西

这个名字源自希腊语，意为“上帝的恩赐”。它由表示“上帝”和“赐予”的词汇组合而成。 该名字在东正教传统中因多位圣人和教会人物而闻名，尤其是佩切尔斯克的圣费奥多西。

雅森

这个名字源自希腊语，通常被解释为“治疗者”或“治愈者”。 《新约》中提到了来自索隆城的雅森，他曾接待过使徒保罗。这个名字历史悠久，在基督教传统中屡见不鲜。

什么是圣名日

圣名日是纪念圣人的日子，人的名字是在受洗时从该圣人那里领受的。在东正教传统中，圣人被视为人的精神守护者。因此，圣名日对信徒而言具有特殊意义。 这一天，人们可以向自己的天界守护者祈祷，去教堂做礼拜，或者只是与亲人共度时光。不必大张旗鼓地庆祝：有时一句温暖的祝福、一个电话或一份小礼物就足够了。

需要注意的是，同一个名字在教会历中一年可能会出现多次。因此，如果一个人知道自己是以哪位圣人的名义命名的，那么该圣人的纪念日就被视为他的名字日。

如何祝贺名字日

名字日的祝福可以简单而真诚。最重要的是，要祝愿对方那些真正重要的东西：健康、安宁、爱以及家人的支持。以下是几种祝福方式：“祝你名字日快乐！ 愿天上的守护者保佑你，帮助你克服困难，并赋予你力量。祝你身体健康、内心安宁、家庭温馨，并拥有尽可能多的幸福时刻。」

“祝你圣名节快乐！愿生活中有更多善良的人、更多好消息，以及更多值得欢欣的理由。祝愿你所有重要的事情都能顺利，身边总有支持你的人。”

“祝你圣名节快乐！愿你的天界守护者帮助你找到正确的道路，愿每一天都带来和平、希望和对未来的信心。” 愿10月25日成为一个美好的契机，让我们向亲友致以祝福，重温精神传统，并为亲近的人送上一份温暖与关怀。

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