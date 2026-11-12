检察院要求将因使用公共场所产生的近700万格里夫纳归还给基辅市财政

基辅戈洛西夫斯基区检察院代表基辅市议会作为国家利益方，向经济法院提起诉讼。该机构要求从一名个体经营者处追缴其因非法使用公共财产而获得的超过670万格里夫纳的收入。

涉案房产为一处面积为210平方米的非住宅用房，位于首都戈洛西夫斯基区梅特罗洛吉奇纳街的一栋住宅楼内。

经查明，该场所已非法脱离公用财产所有权。因此，检察院通过司法程序撤销了该场所的私有产权，并认定其买卖合同无效。 基辅上诉法院于2026年4月16日作出的裁定确认了一审法院的判决。

尽管如此，该女企业家仍继续将该房产作为自有财产进行处置，将其出租用作邮局。

值得注意的是，在签订租赁合同时，她已知晓自己对该场所并无合法占有依据，因为关于撤销其私有产权的法院判决已具有法律效力，且相关信息已登记入《不动产物权国家登记簿》。

因此，检察院向法院提起诉讼，要求将无正当理由获得的467万格里夫纳收入追缴至首都预算，并追讨年利率3%的利息以及超过200万格里夫纳的通货膨胀损失。

目前，基辅市经济法院已就该案立案，并安排了审理日程。

基辅市检察院通报了这一情况。

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