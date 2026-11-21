铺满地板、如地毯般成堆的现金，已成为搜查现场照片中司空见惯的画面。但对调查人员而言，此类行为并非强制要求。 专门反腐败检察院检察官罗斯蒂斯拉夫·巴蒂格解释称，国家反腐败局配备有专用设备，能够快速清点现金并记录每张钞票的序列号。

据该检察官称，如果需要逐一记录每张钞票的编号或外观，有时将现金大面积铺开是有意义的。但在实践中，并非总是如此操作，而且绝非每次搜查都需要进行此类展示。

罗斯蒂斯拉夫·巴蒂格回忆起在总检察长办公室大楼附近对某特勤机构两名工作人员车辆进行搜查的情景。 在行李箱中发现了装有文件的文件夹，每个文件夹里都放着小面额钞票。当调查人员开始将钱铺在汽车引擎盖上时，钞票散落一地，参与搜查的人员不得不将它们捡起来。

“这确实没有必要。没人会这么做。在调查过程中，重要的是要记录钞票的编号、数量及特征，”这位检察官解释道。

为此，国家反腐败局使用类似于货币兑换所中那种的专用点钞机。 这些机器不仅能快速清点现金，还能生成包含钞票序列号的文件。因此，在国家反腐败局（NABU）的案件中，通常将现金以成捆或成袋的形式记录在案，而不是像铺地毯一样摊开。

该检察官还透露，他亲眼见过数十万欧元或美元的现金。而他曾在照片中见过的最大一笔贿赂金额高达600万美元——这些钱是用两个行李箱运来的。

专门反腐败检察院检察官罗斯蒂斯拉夫·巴蒂格在Luki项目中透露了这一情况。

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