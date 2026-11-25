自2028年1月1日起，第一至第三组统一税制下的个体工商户和法人（第三组电子居民除外）可能被要求，当年度交易额超过8.5万欧元时，须注册为增值税纳税人——取代现行以该年1月1日乌克兰国家银行官方汇率计算的100万格里夫纳门槛。

相关修改内容载于《关于修改〈乌克兰税法典〉中统一税纳税人注册为增值税纳税人规定的法案》。 对于第三类纳税人，只有在交易额不超过8.5万欧元的情况下，才能维持5%（不含增值税）的税率；一旦超过该限额，则须在次月20日前提交申请，并转为适用3%的税率并缴纳增值税； 此外，针对向乌克兰自然人提供电子服务的外国供应商，也将与这一8.5万欧元的新门槛挂钩，要求其必须注册为增值税纳税人。

2028年1月1日起，税务部门将自动将那些单一税纳税人 （电子居民除外），其2026年或2026年第四季度至2027年第三季度的申报收入超过8.5万欧元等值金额， 但若根据2027年全年申报结果未超过该限额，则自注册之日起自动撤销该注册。 在2028年的过渡期内，第一季度新注册的单一税制增值税纳税人无需计提税款、无需开具税务发票，也无需提交增值税申报表， 但可在第二季度将第一季度采购中已支付的增值税计入税额抵扣（限额为2027年季度收入的20%，且无权获得预算退税）， 而在第二至第四季度，针对前五次违反增值税管理与缴纳规定的行为，将按每次违规处以1格里夫纳的罚款。

来源：法案《关于对〈乌克兰税法典〉中有关统一税纳税人注册为增值税纳税人的规定进行修订》。

10月20日，乌克兰最高拉达登记了一项法案，提议为非正式就业人员建立新的税收制度，基本税率为营业额的6%。

个体工商户（ФОП）正大规模收到税务部门寄来的所谓“幸福信”，称其存在未缴税款。但不必立即惊慌——针对这种情况，有明确的处理流程。

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