乌克兰独立战争退伍军人委员会批评了退伍军人事务部长维塔利·金在最近接受乌克兰媒体采访时发表的某些言论。 该委员会称这些言论不可接受，并呼吁该官员向退伍军人公开道歉并阐明自己的立场。

“退伍军人——无论男女——都不是对社会的威胁。他们也不应该因为保卫乌克兰而需要为自己辩解……退伍军人事务部应当维护退伍军人的权利和利益，帮助他们重返平民生活。 因此，该部负责人的言论不仅对退伍军人本身至关重要，也关系到社会如何看待他们，”议会在针对该部长言论发表的声明中指出。

具体而言，议会指出，维塔利·金关于军人重返平民生活后犯罪率和社会紧张局势必将加剧的言论，给人们造成了一种错误印象，将退伍军人和女退伍军人视为潜在威胁， 并将他们对国家提出的合法诉求描绘成过分的要求。

“我们理解，从战场回归可能充满挑战。人们需要治疗、康复、心理支持、工作以及继续建设自己生活的机会。国家的任务是提供这种支持，而不是加剧恐惧和偏见。 退伍军人无需再次证明自己值得尊重，也不必符合他人对‘理想公民’的设想。他们有权要求国家履行其义务，”声明中写道。

此外，议会还对该部长“不相信心理创伤存在”的言论作出了回应。

“战争带来的心理影响是军人、退伍军人及其家属所面临的现实。对许多人来说，寻求帮助本身就是一个艰难的决定。 此类言论可能会贬低他们的经历，并动摇人们对心理支持的信任。我们期待相关部委的负责人能展现出截然不同的态度：理解退伍军人的问题，并支持那些需要帮助的人，”退伍军人委员会强调道。

有鉴于此，退伍军人委员会呼吁维塔利·金：就有关心理创伤的言论向退伍军人公开致歉；更正关于获得“参战退伍军人”身份程序的不实信息； 就犯罪率可能上升以及退伍军人“期望过高”的问题阐明立场；确保该部公开声明符合《2030年退伍军人政策战略》的目标；加强与社区及退伍军人组织的合作。

“我们愿意进行公开对话并开展合作。但我们期待该部能够尊重退伍军人，对公开言论负责，并采取具体行动。 退伍军人曾为国家而战。现在，国家必须履行对他们的义务，”声明中写道。

几天前，维塔利·金接受了《RBC-乌克兰》的采访，该采访在社交媒体上引发了广泛讨论。特别是，部长关于“军人从前线归来后，犯罪率可能会上升”的言论引起了最大反响。

“这肯定会发生。每次战争结束后都是如此。人们带着某些技能归来，风险意识减弱，而正义感增强。这不仅涉及犯罪问题，还涉及社会紧张局势、革命及其他社会进程，”他说道。

此外，金还指出，他认为目前国家在信息政策以及为退伍军人回归社会所做的准备工作方面做得还不够。

这位部长的言论引发了新一轮关于其应辞职的讨论，同时也出现了“退伍军人事务部应由退伍军人亲自领导”的呼声。此前，这些问题曾于今年7月他刚上任时被提出。

有鉴于此，最高拉达中的“欧洲团结”党团正在登记一项关于金辞去退伍军人事务部长职务的决议。

据报道，7月16日，乌克兰最高拉达根据新任总理谢尔盖·科雷茨基的提议，批准了乌克兰内阁的新组成，其中任命尼古拉耶夫州军事行政长官维塔利·金为退伍军人事务部长。

在7月至8月期间举行的要求米哈伊尔·费多罗夫重返国防部的抗议活动中，不时响起“退伍军人，而不是金”的口号，意在要求更换退伍军人事务部长维塔利·金。 此外，在社交媒体上也能看到一些用户发帖，表示更希望由退伍军人担任这一职位。

7月底，金在回应批评时表示，他“给自己一年时间”，以落实既定计划并向退伍军人展示所需的成果。

10月，在退伍军人事务部新团队上任100天的新闻发布会上，金表示，作为退伍军人事务部长，他会虚心听取客观批评，并回应了关于他虽非退伍军人 却领导着该专业部门。他特别指出，“我对自己充满信心，而且南部社区也支持我”。

维塔利·金在接受采访后回应了军方的批评，并阐明了自己的立场。

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