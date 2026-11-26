乌克兰最高拉达向国际克里米亚平台成员国的议会发出呼吁，要求其不承认俄罗斯侵略行为的后果，加强对莫斯科的施压，并支持针对侵略乌克兰罪行的特别法庭。

议会于11月26日通过了相应的第16238号决议。该文件获得了255名议员的支持。

在致伙伴国家的呼吁中，乌克兰议会呼吁捍卫克里米亚和塞瓦斯托波尔作为乌克兰不可分割组成部分的国际法律地位。 特别是，呼吁绝不允许将俄罗斯的占领合法化，即使是在可能的和平谈判框架内也不例外。

该决议的说明中指出，吞并克里米亚标志着俄罗斯侵略的开始，而俄罗斯对该半岛的军事控制对乌克兰及黑海地区的安全构成了威胁。 议会还强调，在克里米亚问题上做出让步可能会助长进一步的侵略，并造成危险的国际先例。

对俄罗斯的制裁及对特别法庭的支持

议会呼吁国际伙伴加强对俄罗斯的制裁，并坚持实施制裁直至相关要求得到履行，无论战斗行动是否可能停止。

该文件还特别提及支持国际刑事法院和受害者专项基金，以及乌克兰加入《关于调查针对乌克兰侵略罪行的特别法庭指导委员会的扩展部分协议》。

该委员会将负责法庭的预算、法官和检察官的遴选，以及法庭运作的行政保障。

此外，议员们还呼吁扩大刑事司法领域的国际合作，并利用相关机制对2014年2月20日以来俄罗斯侵略行为造成的损失进行赔偿。

保护政治犯和克里米亚鞑靼民族

该呼吁的另一部分致力于保护临时被占领的克里米亚居民，特别是政治犯。 议会呼吁合作伙伴协助向被非法监禁者提供法律援助，支持独立律师和人权组织，并保护半岛上的平民。

声明特别强调，必须支持克里米亚鞑靼民族及其代表机构——克里米亚鞑靼民族议会（梅杰利斯）。

该文件还规定，应制定关于克里米亚在解除占领后的恢复与重返社会、保护土著人民权利以及抵制俄罗斯虚假信息等领域的联合项目。

该决议的通过将加强国际克里米亚平台的议会工作方向，并有助于协调各合作伙伴的努力，以恢复乌克兰的领土完整。

克里米亚方面呼吁民众囤积食品，原因是乌克兰被占领土的物资运输存在问题。

需要指出的是，塞瓦斯托波尔的克里米亚大桥遭袭后，当地加油站出现了抢购热潮。由于需求激增，这些加油站已对汽油销售实施了限购措施。

被占领的克里米亚实施了供电限制：数十个居民点陷入停电。

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