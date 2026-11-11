2026年11月12日的宗教节日：传统、习俗与祈祷

2026年11月12日，乌克兰的东正教信徒将按照新儒略历纪念圣殉道者约萨法特——波洛茨克大主教。 他将一生奉献给教会的事工，并因追求教会的合一而殉道。

宗教节日及其历史

波洛茨克大主教、圣殉道者约萨法特的纪念日

11月12日，东方天主教会（特别是乌克兰希腊天主教会）纪念殉道者约萨法特·昆采维奇（约1580–1623）。 约萨法特出生于沃洛迪米尔-沃伦斯基，后进入维尔纽斯的瓦西里安修道院，在那里作为一位伟大的苦修者、传教士和修道生活改革家而闻名。

1617年，他成为波洛茨克总主教。圣约萨法特是布列斯特联合（基辅都主教区与天主教会合并）的热忱支持者。 他的活动遭到了强烈反对，1623年11月12日，他在维捷布斯克被联合会的反对者杀害。他的殉道之死巩固了联合教会的地位，他于1867年被册封为圣人。

每日祷文

啊，圣殉道者约萨法特！ 您以自己的鲜血见证了对唯一教会的忠诚，为了教会合一而不惧受苦，我们恳求您：坚固我们的信仰，赐予我们勇气，使我们能够抵御谎言与分裂。 求祢帮助我们守护内心的平安与团体中的团结，使我们也能蒙恩进入天国。

阿门。

民间信仰与习俗

我们的祖先认为11月12日——常被称为“冬前日”——是天气的转折点。

如果早晨有浓雾，这被视为天气即将转暖的征兆。

如果约萨法特日（11月12日）出现霜冻，则预示着冬季天气多变，常有回暖。

大风预示着将迎来多风且严酷的冬天。

山雀飞入家门，则是寒霜将至的可靠征兆。

这一天传统上被视为行善和施舍的吉日，以此效仿圣约翰·仁慈者的榜样。

禁忌事项

购买新鞋——据信这会导致家庭争吵。

若非迫不得已，切勿远行。

着手处理重要事务或草率做出决定。

与亲人争吵、出言不逊或侮辱亲人。

说闲话、嫉妒他人或对他人怀有恶意。

拒绝向需要帮助的人伸出援手。

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