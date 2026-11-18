11月19日，乌克兰东正教会按照新儒略历纪念先知阿布迪亚——他是《旧约》中地位最低的先知之一，其著作也是《圣经》中最短的一卷。 此外，这一天还纪念殉道者巴尔拉姆，他在罗马迫害期间始终忠于基督，并为信仰献出了生命。

宗教节日及其历史

圣先知俄巴底亚纪念日

先知俄巴底亚大约生活于公元前9世纪，是《旧约》中最短的一卷书的作者——全书仅21节。 尽管篇幅简短，但他的预言传达了明确的信息：上帝不会放任骄傲与暴力逍遥法外，那些欺凌受难者的民族必将受到公正的报应。 据教会传统记载，俄巴底亚曾侍奉于亚哈王宫中，并暗中庇护受迫害的先知们，将他们藏于洞穴之中，并从自己的储备中提供食物。 这种谦卑而默默无闻的侍奉——但在教会眼中，其重要性丝毫不亚于那些轰轰烈烈的壮举。

与这位先知一同，教会于11月19日纪念殉道者瓦尔拉姆——这位基督徒因在罗马迫害时期拒绝背弃信仰而被处决。 据传说，刑讯者强迫他用张开的掌心托住祭火上炽热的炭火，企图让他松手——从而向偶像献祭。 瓦尔拉姆没有松开手，最终殉道，始终没有背弃基督。这种在肉体痛苦面前坚韧不屈的精神，激励了教会圣父们：圣巴西尔大帝曾专门为他写过一篇讲道词。

在民间，11月19日被称为“阿夫迪日”——或称“阿夫迪·忧虑者”。 人们认为，这是为家庭和亲人操劳的理想时机：检查储备物资，修缮需要维修的地方，在严冬寒潮来临前确保家中温暖舒适、井然有序。

当日祷文

人们向先知阿维迪和殉道者瓦尔拉姆祈求家庭和睦、勇气以及免于灾祸的庇护。在家中，也可以用自己真诚的话语向他们祈祷：

啊，上帝的圣先知阿布迪亚！ 您曾在动荡岁月里勇敢地坚守信仰，并成为受迫害先知们的守护者，我们恳求您：请向至高者为我们这些罪人祈求，使我们在信仰中得以坚固，并在试炼时刻获得帮助。 求你保护我们的家园免受一切邪恶侵害，赐予我们的家庭平安与和谐，教导我们行善并心怀怜悯。愿主藉着你的祈祷，启迪我们的心智，引导我们走上得救之路。

阿门。



民间信仰与习俗

在民间，奥夫迪伊日被视为从事安静而有益事务的日子：不进行轰轰烈烈的开端，而是悉心照料已有的事物。 男主人会检查过冬的储备和牲口棚的状况，女主人则会整理家务。人们认为，若能在这一天既勤劳又安宁地度过，整个冬天都会安康顺遂。

如果这一天狂风大作，则预示着漫长而严酷的寒冬。

如果下雪，那么来年夏天将大丰收。

在阿夫迪·拉德泰尔节这天，绝不能让房屋和院子保持杂乱，因为这位先知被尊为家庭的守护者。

如果日出时太阳呈鲜红色，预示将有降雪。

白天天空晴朗无风——寒潮将迅速来袭并持续很久。

若天色阴沉且风大，则冬季天气多变，常有回暖。

清晨树枝上结有霜——冬天会持续很久，春天会来得晚。

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