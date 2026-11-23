2026年11月24日，乌克兰东正教会根据新儒略历纪念亚历山大里亚的圣大殉道女圣凯瑟琳。 这一天是为了纪念一位最著名的早期基督教殉道者，她被视为知识和新娘的守护圣人。

宗教节日及其历史

亚历山大里亚圣大殉道女圣凯瑟琳纪念日

11月24日，东正教会纪念圣凯瑟琳，她生活于4世纪初的亚历山大里亚。 她出身名门，不仅容貌秀丽，而且拥有当时罕见的高水平教育，深入研读了古代哲学家、医生和作家的著作。

皈依基督教后，凯瑟琳公开谴责异教习俗，并反对对基督徒的迫害。 马克西米努斯皇帝召集了50位最睿智的哲学家，试图说服凯瑟琳背弃基督，但她在辩论中战胜了他们，结果这些哲学家自己皈依了基督教，随后被处决。 因拒绝背弃自己的信仰，凯瑟琳遭受了残酷的酷刑，并殉道而死。

圣凯瑟琳被视为学生、学者的守护者，以及新娘的帮手。

每日祷文

哦，圣大殉道者凯瑟琳，被拣选的圣灵纯净器皿，东正教的支柱，我们的希望与护佑者！ 我们投靠于你，谦卑地恳求：求你向天主为我们祈求仁慈、智慧和力量，使我们能抵御世间的诱惑。 正如您战胜了无知与异端，愿我们也因您的祈祷，免受可见与不可见之敌的侵害。求您护佑我们免于灾祸，赐予我们领悟真理的智慧，并坚固我们对主的爱。

阿门。



民间信仰与征兆

我们的祖先相信，这一天的征兆可以预示今后的天气：

如果凯瑟琳节当天雪落在干燥的土地上——这预示着今年将是个歉收之年。

凯瑟琳节出现回暖，则要等到主显节才会迎来严寒。

如果这一天晴朗寒冷——冬天将严酷且大雪纷飞。

人们认为，从这一天起，雪橇路就会变得坚固平坦。

不可做的事

争吵、辱骂、冒犯亲人以及清算关系。

不得说闲话、嫉妒他人或散布不实谣言。

拒绝帮助需要帮助的人。

在没有迫切需要的情况下从事繁重的体力劳动。

举办喧闹的宴席、狂欢活动以及酗酒。

扫地和大扫除——据民间传说，这样会连同垃圾一起将幸福和安康“扫”出家门。

关注我们在