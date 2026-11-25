11月26日，乌克兰东正教会按照新儒略历纪念圣阿利皮乌斯·柱上修士。 他是早期基督教最著名的苦行者之一，曾在露天石柱上站立，持续祈祷长达53年。即使后来因身体虚弱已无法站立，这位圣人仍未离开原地。

宗教节日及其历史

圣阿利皮乌斯·柱上修士纪念日

阿利皮约约于522年出生于阿德里亚诺波利斯的一个虔诚家庭。他幼年丧父，由教会抚养长大，当地的主教西奥多收他为养子。 在那里，这位少年接受了神学教育，后来成为了一名执事。然而，在城里的教会事工无法满足他对于隐居和祈祷的渴望。

阿利皮乌斯在城外一座废弃的异教墓地定居下来。他在那里为纪念大殉道女圣尤菲米娅建造了一座小教堂——并登上了石柱。 本应是一次短暂的苦修经历，却演变成了长达53年的不间断壮举。酷暑严寒、风雨交加——无论天气如何，圣人始终留在石柱上，为所有前来求助的人祈祷。 来自四面八方的朝圣者为他送来食物和水，向他倾诉苦难，而他则医治病人，并引导人们祈祷。

当漫长的一生临近尾声，阿利皮乌斯的双腿不再听使唤，无法继续站立时，这位圣人仍侧身躺着继续履行自己的圣行——就这样度过了最后十四年，直至640年以118岁高龄离世。 在他生前，其柱子周围便已建起了男修道院和女修道院。人们向阿利皮乌斯祈求治愈腿部和关节疾病——因为他深知忍耐与不退缩的真谛。

每日祷文

人们向圣阿利皮乌斯·柱上修士祈求坚固心灵、在试炼中保持忍耐，以及治愈腿部和关节的疾病：

啊，尊贵的阿利皮娅神父，信仰之灯，不屈的柱者！我们怀着信心奔向您，恳求您：请向基督上帝祈求宽恕我们的罪过，并帮助我们战胜世俗的诱惑。 正如您在柱上忍受酷暑与严寒，也请赐予我们在患难中坚忍。医治我们心灵与身体的疾病，并指引我们走上真正的救赎之路。请为我们向神祈祷，使我们能安居于平安与虔敬之中。

阿门。



民间信仰与习俗

在民间传统中，11月26日被视为清偿债务、为过冬做好家庭准备的日子。人们通常会归还所有借来的东西，检查储备物资，并为全家成员准备好保暖衣物。 人们认为，若能在无债且保暖的情况下迎来冬天，来年春天便会生活富足。

11月26日的民俗征兆可以预示剩余冬季及来年夏天的天气情况：