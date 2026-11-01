2026年11月水星逆行：占星预测与吉日

2026年11月，我们正处于秋季一个重要占星学节点的中心——今年水星的第三次、也是最后一次逆行期正在进行中。 本月上半月需要特别关注细节，因为这颗代表沟通与技术的行星正在逆行，直到11月底，我们才能恢复到惯常的节奏和顺畅的运行状态。

2026年水星逆行的关键日期

* 第一阶段已于今年春季结束，时间为2月25日至26日，持续至3月20日，水星位于双鱼座。

* 第二阶段已于夏季完全结束：逆行期从6月29日持续至7月23日，位于巨蟹座，并于8月7日至8日最终结束了阴影期。

* 第三个阶段于10月24日开始，将持续至11月13日，期间水星位于天蝎座，之后水星将在本月底前完全脱离阴影期。

逆行主要阶段及11月展望

2026年11月的头两旬，即11月1日至13日，将受到逆行水星在天蝎座直接影响。 在此期间，与沟通、文件办理、设备采购及出行相关的事务可能会受阻，或需要进行额外核查并纠正以往的错误。 在此期间，财务、共享资源、协议签署及重要谈判等领域将受到更严格的监管。

从11月14日起，水星将恢复顺行，但阴影期将持续到月底。 事务将逐渐恢复清晰，延误将逐渐消除，11月的最后十天将成为落实更新后的计划和签署经过验证的协议的最佳时机。

逆行水星对沟通、技术及个人决策的影响

信息领域可能出现误解，文件协调可能出现延误，重要会议可能被取消或推迟，旧有的不愉快话题也可能重提。

设备、电子产品及通讯工具可能出现故障，因此不建议在11月上半月购买新的高价电子产品或汽车。

交通出行可能出现延误，列车时刻表可能发生变动，因此需要对任何物流路线和预订进行更仔细的核查。

2026年11月是一个深入分析、总结经验并检验成果的月份。 如果说11月的头几周应专注于审慎行事、避免仓促达成协议并仔细调整当前项目，那么到了月底，就可以放心地重返活跃的对外活动并开启新的尝试。

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